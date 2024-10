Las botas moteras de Paula Echevarría son las que se llevan con el pantalón más corto en otoño

Ni el huracán Kirk en España ha impedido que Paula Echevarría se marque este look perfecto para los días menos fríos de otoño. Y es que la influencer sevillana siempre va a la moda y siguiendo las últimas tendencias, y hablando de tendencias de calzado, las 'biker boots' que fueron la estrella del otoño 2023, pero esta temporada también se siguen llevando. Por eso, Paula no ha dudado ya en sacar sus botas moteras de confianza del armario para estrenarlas con este 'total look' que ha comprado en una marca española que es todo el otoño que necesitamos en un solo estilismo.

Y es que si hay un tipo de bota que destacará sobre todas las demás, esas serán las botas moteras. MiuMiu inundó el street style con las suyas y, ahora, Gucci, Acne Studios, Jimmy Choo, pero las de It Shoes de Paula Echevarría son maravillosas. Todo ello, en el día que sale su nueva colección junto a Primark a la venta. O lo que es lo mismo, solo queremos terminar de trabajar para irnos directas al Primark de Gran Vía a comprarnos nuestras prendas y accesorios favoritos. Pero volviendo a las botas moteras españolas de Paula, ella las ha combinado con unos pantalones muy cortos y un cárdigan en negro. Estas 'biker boots' tan tendencia se caracterizan por no tener tacón, o si lo tienen, es de muy pocos centímetros, además de incorporar hebillas. En cuanto al color, el negro y el marrón serán los dos candidatos al podio y el efecto desgastado será uno de los puntos clave.

Paula Echevarría ha combinado una chaqueta de punto de Primark, con unos short fluidos de Iro Paris, unas botas moteras que son súper tendencia de It Shoes y, para los complementos, un bolso de Loewe y unas gafas de sol de Hawkers.