La "influencer" catalana Mar Lucas rompe su silencio: "Soy una mujer maltratada"

La "influencer" y cantante Mar Lucas ha conmovido a sus miles de seguidores en las redes sociales al confesar que es víctima de violencia de género. La artista ha reunido el valor necesario para confesar su situación y hablar del infierno que vivió durante la abusiva relación que mantuvo con su ya expareja Naim Darrechi y de cómo le afectó.

Con motivo de la presentación de "Rota", su nuevo sencillo, Mar Lucas ha abierto su corazón y ha exteriorizado su sufrimiento. Una canción con la que ha querido revivir el maltrato sufrido para así "perdonarse a si misma".

La influencer ha confesado, en una entrevista concedida a la web "Freeda" con Inés Hernand, que llegó a normalizar la violencia y que para ella "tener un ojo morado era parte de mi día a día". Lucas afirma que "me considero mujer maltratada, pero me cuesta mucho decirlo en alto. Con mi psicóloga sí que he podido hablar un poco de todo. Me ha costado mucho. Lo he dado a entender, pero es muy difícil decir he vivido esto, esto y esto. Me da respeto decir que soy una víctima de violencia de género, me choca", ha explicado a Hernand.

Mar Lucas destaca que visibilizar lo vivido es parte de su proceso de sanación y que su última canción fue importante también porque "cuando grabamos el videoclip de 'Rota' vino una persona para caracterizar porque la canción es más tranquila, no habla tanto de violencia física y yo quería que quedara clara mi historia. Yo no le dije nada y me hizo los morados y las heridas donde yo las tenía hace cuatro años, y cuando me miré al espejo me quedé en 'shock'. ¿Por qué en ese momento lo veía normal? Impresionaba muchísimo", ha recordado.