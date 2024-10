Mar Lucas, ante los abusos: «Nunca os calléis nada»

Mar Lucas, de 22 años, es una de las grandes influencers de nuestro país, con 1,5 millones de seguidores en TikTok y 2,7 en Instagram. En 2023 lanzó a través de su comunidad su carrera musical, que ya cuenta con una veintena de singles. En su último sencillo, «Rota», se sincera y cuenta su experiencia como víctima del abuso sicológico y físico que sufrió por parte del que fue su pareja durante cuatro años, el tiktoker Naim Darrechi. Ayer, «la reina del TikTok» presentó en Madrid la nueva colección de Refresh Shoes, transmitiendo un poderoso mensaje: «Sé tú misma, poque aquello que nos diferencia de los demás es lo que nos hace grandes y únicos». Una campaña en la que la creadora de contenido contesta con ironía y sentido del humor a las críticas del universo virtual mostrándose libre y auténtica, reflejando a una mujer fuerte, luchadora e independiente, una actitud que conecta profundamente con la esencia de la marca. «Estoy muy agradecida por ser imagen de esta marca que tiene unos valores preciosos y que se alza contra los haters. Es maravilloso tratar el odio. A mí en el colegio me enseñaron mucho lo de paz en el mundo, que se veía tan chistoso pero que es tan importante, que haya paz entre todos. Es una manera de llevarte la mala energía y reírte de las cosas malas. El odio no tiene importancia si tú no le das importancia», destaca.

Víctima de abusos, Lucas afirma que «ahora me siento fuerte y tengo más claro lo que soy. Me siento muy orgullosa de mí y muy contenta con lo que estoy haciendo. Ahora ya no hay ningún comentario que sienta que pueda hundirme. Eso no quita para que tenga épocas en las que me siento más insegura, que también es lícito. Somos humanos».

La creadora de contenido quiere aprovechar su influencia sobre millones de mujeres para recordarlas que «no están solas. Yo me sentía incomprendida y creía que nadie me iba a entender, pero me apoyé mucho en la canción de Rihanna ‘‘Love the way you lie’’, y me sentí abrazada. Todo el amor que me hizo sentir me hizo sentirme apoyada. De alguna manera siento que fue una de las razones por las que publique ‘‘Rota’’. La primera razón por mí porque me lo debía, pero si a parte de salvarme yo, pedirme perdón a mí misma, podía ayudar a alguien a sentir que no está sola, me sentiré realizada».

Mar Lucas agradece todo el apoyo recibido por cientos de mujeres. Siento que cuando las mujeres nos unimos somos invencibles». Y, aunque no ha denunciado, e intenta hacer «como si nada hubiera pasado», la artista reconoce que callar no sirve de nada: «Nunca os calléis absolutamente nada. Intenté olvidarlo por completo y nunca lo he conseguido, aprendí a vivir con ello. Cada vez que enfrentas al problema, duele menos».

Agradecida por todo lo que la música le está regalando, Lucas sueña con interpretar pronto duetos con Ana Mena, Lola Índigo o Tini.