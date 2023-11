Brillos, rojo y mucho cuero; estos son los primeros looks de los concursantes de 'Operación Triunfo' en la Gala 0

La moda y ' Operación Triunfo ' siempre van de la mano, porque un artista no solo es su voz, también su estilo. Por eso nosotras hemos estado pegadas a la televisión esta noche para no perdernos detalle de sta nueva edición de 'OT 2023' en Amazon Prime. Porque si nuestra triunfadora de la noche ha sido Chenoa con su traje blanco con mensaje y zapatos Cenicienta, también nos hemos fijado en los looks más en tendencia de los nuevos concursantes. Aunque eso sí, de momento no tenemos ningún favorito, y eso es malo. Chenoa ha sido la encargada de comunicarles la noticia. Mientras que Álvaro Mayo ha cruzado la pasarela, Edu y Lina se han quedado a las puertas de formar parte de forma oficial de los 16 participantes que sí que han comenzado ya a vivir la aventura de uno de los talents más famosos de nuestra televisión. Y en ese momento, ya hemos conocido a los 16 concursantes de este nuevo ' Operación Triunfo '.

Unos concursantes a los que los han vestido con looks de lo más potentes para este Gala 0de ' Operación Triunfo', para no pasar desapercibidos, y siguiendo las tendencias. Desde mucho cuero o tejido de efecto piel, al color más tendencia de la temporada como es el rojo, brillos muy navideños o vestidos con cut out y capuchas. Pero si nos tenemos que quedar con algo, es con las botas de brillos de Chiara en el estilismo más 'Generazión Z' de toda la gala.

Estaremos muy pendientes de como evolucionan como artistas en la academia, y también de como evoluciona el estilo de cada uno de los concursantes de esta nueva edición de 'Operación Triunfo'.