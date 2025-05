Alba Díaz: "Va a sorprender la relación con mi madre, pero quiero que se vea que somos supernormales"

'Porque detrás de una gran mujer, siempre hay otra gran mujer", y no pueden tener más razón. Eso rezaba una de las frases en las pantallas del edificio de Telefónica donde se celebró hace una semana la gran premier de 'Las Berrocal', de la que hoy se ha estrenado ya el segundo capítulo en Movistar. Tras los focos, Victoria, Vicky, Rocío y Alba, todas vestidas de su firma Victoria, y acompañadas de grandes amigas y mujeres empoderadas que no se quisieron perder esta noche de divas trabajadoras, de mujeres hechas así mismas. Y en esa presentación, aprovechamos para charlar en Lifestyle de La Razón con Alba Díaz, que nos contó lo que más nos va a sorprender de este reality de cuatro capítulos, del que ya hemos visto dos.

Porque pese a haber nacido ya bajo los focos, sigue derrochando naturalidad, espontaneidad y esa alegría tan propia. Ya lo dicen, que de tal palo, tal astilla, y ella, el arte del sur lo lleva en las venas. Hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés, ha tenido buen espejo en el que reflejarse, y buenos referentes de vida. Y ahora junto a las tres mujeres de su vida, ha llegado a Movistar para mostrarnos de verdad como es, en este docu reality que ya nos ha conquistado.

Alba Díaz y la relación con su madre Vicky Martín Berrocal

El segundo capítulo deLas Berrocal sigue confirmando lo que ya sabíamos: en esta familia no se guardan nada. Esta semana, la serie documental de Movistar, nos regala un episodio cargado de emociones, anécdotas inesperadas y, cómo no, una buena dosis de drama cotidiano al estilo Berrocal. Porque son mujeres con carácter, y no lo esconden. Como nos cuenta Alba Díaz, ella ha querido que salga la realidad de su forma de ser, sin recortes ni guiones, y por eso no ha querido verlo antes de que llegara a nuestras pantallas. "Quiero que la gente vea que somos supernormales".

Comparte todo con su madre, la vida, las enseñanzas y el armario, pero como todas, también tienen sus encontronazos. Tiene casi 460.000 seguidores en Instagram, donde no deja de crecer como influencer. Y ahora Alba Díaz ha decidido dar un paso adelante en su exposición mediática con la docuserie ‘Las Berrocal’, de Movistar Plus+, en la que nos muestra sin florituras la relación con su madre, Vicky Martín Berrocal, y el resto de su familia.