Del vestido ‘cut-out’ de Alba Díaz al caftán de su madre Victoria: los 4 looks diseñados por Vicky Martín Berrocal para el estreno de su documental

No es fácil paralizar la Gran Vía madrileña, y menos un lunes por la noche, pero ellas lo han conseguido. 'Porque detrás de una gran mujer, siempre hay otra gran mujer", y no pueden tener más razón. Eso rezaba una de las frases en las pantallas del edificio de Telefónica donde se celebró la gran premier de 'Las Berrocal' que se estrena ya en unas horas en Movistar, y cada martes tendremos un nuevo capítulo. Tras los focos llegan Victoria, Vicky, Rocío y Alba, todas vestidas de su firma Victoria, y acompañadas de grandes amigas y mujeres empoderadas que no se han querido perder esta noche de divas trabajadoras, de mujeres hechas así mismas.

En una noche llena de flashes, emociones y moda, las cuatro mujeres de la saga – Victoria, Vicky, Rocío y Alba – han acaparado todas las miradas con estilismos creados especialmente para la ocasión por la firma Victoria Colección, reflejo del carácter y sofisticación que definen a esta familia única. Como no podía ser de otra forma, cada una con un diseño de la firma de Vicky Martín Berrocal que refleja su carácter y forma de ser.

Los looks de 'Las Berrocal' diseñados por Vicky Martín Berrocal

En primer lugar, la matriarca, Victoria, ha elegido una majestuosa creación de Victoria Colección: un vestido de línea fluida acompañado de un kaftán en gasa de seda vaporosa, que se desliza con la elegancia del viento al paso. La ligereza del tejido envuelve su figura con un halo casi etéreo, mientras que el cuello joya, una auténtica pieza de orfebrería bordada a mano con pedrería en tonos azabache, aporta el peso simbólico de la tradición y la sofisticación.

Victoria Gtres

Una propuesta poderosa y serena que refleja la esencia de quien ha sido pilar y alma de esta familia, y que esta noche pisa la alfombra con la dignidad de un legado que, por fin, se comparte con el mundo, como explican desde la firma.

La hermana de Vicky, Rocío Martín Berrocal, luciendo tipazo y presencia magnética dentro del universo Berrocal, apuesta por una silueta tan audaz como sofisticada: un minivestido de encaje rebrodé negro que redefine la sensualidad con fuerza y estilo. La pieza, con grandes hombreras que construyen una figura escultural y un cuerpo estructurado que abraza la silueta con firmeza, irradia carácter y modernidad. El encaje, delicado y sugerente, se convierte en una segunda piel que equilibra lo etéreo con lo rotundo. Un diseño, de Victoria Colección, que no solo viste, sino que expresa: poder, autenticidad y una feminidad sin concesiones. Rocío encarna así a la mujer que no pide permiso para brillar, y lo hace desde un lugar de belleza segura y sin filtros.

Rocío Martín Berrocal. Gtres

Alba Díaz, la hija de Vicky y heredera del legado Berrocal, ha pisado la alfombra con la determinación serena, y la madurez de una niña que ya es toda una mujer empoderada, que se quiere así misma. Para la noche del estreno, elige un diseño de punto de seda negro que encapsula la esencia de una nueva feminidad: sofisticada, libre y sin concesiones. De cuello cerrado y silueta fluida, el vestido se construye sobre una base de pliegues que esculpen el cuerpo con una precisión casi arquitectónica. El tejido abraza la figura y genera un juego de texturas que aporta volumen y dinamismo sin perder la fluidez característica de Victoria Colección. Los cut-outs laterales a la altura de la cadera introducen una sensualidad medida, elevando el diseño a una declaración estética que equilibra fuerza y delicadeza. Una silueta que no solo viste, sino que expresa.

Alba Díaz. Gtres

Y la gran protagonista de la noche, Vicky Martín Berrocal, la gran cara visible de este matriarcado de mujeres valientes, y la que ha convencido al resto de hacer este docu-reality. El alma creativa y latido de Victoria Colección. Para esta noche tan especial, ha elegido un vestido de crepé negro de línea midi y corte en cintura, que esculpe la silueta con precisión arquitectónica. El escote bardot, sensual y atemporal, deja los hombros al descubierto, mientras que un sutil interior bordado en cristales azabache aporta un destello inesperado y magnético, casi secreto.

Vicky Martín Berrocal. Gtres

Una creación que habla de maestría, de oficio, de una mujer que diseña desde el alma y viste desde la verdad. Un homenaje a la feminidad sin artificios, sobria, poderosa y profundamente honesta.