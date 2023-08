Carmen Gimeno eclipsa a la Torre Eiffel con el look más parisino (y versátil) que nos pondremos en la vuelta a la oficina

Si antes decimos ayer, cuando hablábamos del look más juvenilde las rebajas de Pull and Bear que Pilar de Arce combinaba con sus sandalias favoritas de Mila de Lucila, queCarmen Gimeno nos tenía abandonadas sin subir sus looks de Zara, antes nos cierra la boca (aunque seguimos boquiabiertas con su nuevo estilismo). Nuestras influencers 50+ preferidas nunca nos defraudan y, en este caso, Carmen Gimeno ha viajado hasta París para tener de fondo el mejor escenario que le pedía su look: la Torre Eiffel. Fiel siempre a la marca estrella de Inditex, la influencer nos ha enamorado ahora con el estilismo más versátil de Zara, súper cómodo, favorecedor y en tendencia, que se convertirá desde ya, en el mejor aliado para nuestra vuelta a la oficina, aunque nada más que nos hagamos con él, nos va a ser imposible esperar para estrenarlo. Además, ella le ha aportado su toque personal decorándolo con la flor que caracteriza todos sus outfits.

Carmen Gimeno ha optado por un estilismo ideal de Zara, que ha combinado con unas gafas de sol de Prada ideales y con las New Balance 327. Te hablamos del cuerpo rayas lino, confeccionado completamente en lino con certificado de cultivo europeo y diseñado como un modelo con cuello redondo amplio, manga por debajo del codo con trabilla y botón y bajo con aberturas laterales. Carmen Gimeno ha completado su look con la falda midi lino, fabricada en el mismo material que la camisa y diseñada con tiro alto, bajo desflecado acabado en línea evasé y cremallera oculta en la costura. Un estilismo ideal para combinar también por separado y conseguir los outfits más fresquitos, cómodos y especiales.

Carmen Gimeno @carmen_gimeno

Cuerpo rayas lino, de Zara (29,95€)

Cuerpo rayas lino Zara

Falda midi lino, de Zara (39,95€)

Falda midi lino Zara

Y es que nosotras ya hemos pedido nuestra talla de ambas prendas en la web de Zara porque no aguantamos las ganas de estrenarlas y no queremos esperar que se agoten y no poder hacerlo.