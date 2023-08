Carmen Gimeno se lleva a París el vestido de Zara que compartirás con tu madre (y lo combina con deportivas blancas)

Desde que ha llegado a París, Carmen Gimeno nos está mostrando unos looks que oh, la, la. Eso sí, aunque cambie el escenario, la influencer 50+ nunca defrauda a su tienda de cabecera y siempre nos inspira con los mejores estilismos de Zara. Hace unos días eclipsaba a la Torre Eiffel con el look más parisino y versátil que no nos quitaremos en otoño y ahora ha dejado a París boquiabierto con el vestido de Zara que llevamos poniéndonos medio verano y que si tú aún no has conseguido, deberías hacerlo antes de que se agote. Te hablamos del vestido largo estampado, una opción súper ponible, que combina tanto con sandalias como con unas zapatillas y que compartirás con tu madre, porque sienta bien en todas las siluetas y favorece tengas la edad que tengas. Se trata de una prenda confeccionada completamente a partir de algodón y diseñada como un modelo camisero, con cuello de solapa, cierre de botones, manga por debajo del codo y bajo rematado en volante.

Lainfluencer 50+ le ha aportado su toque especial combinándolo con una blazer de las rebajas de Zara a juego, que actualmente está agotada en la web (aunque, por si la encuentras en tu tienda más cercana, debes saber que su referencia es 2747/408. Carmen Gimeno ha rematado su estilismo con un bolsito de mimbre con asas de cuero de la firma Piel de Mar, con sus gafas de Prada preferidas y con las New Balance 327 con las que también completó su anterior outfit parisino, para aportarle un toque más casual y comfy, ideal para hacer turismo.

Carmen Gimeno @carmengimeno

Vestido largo estampado, de Zara (39,95€)

New Balance 327, de New Balance (120€)

Y es que te recomendamos que te hagas con este vestido de Zara cuanto antes porque se va a agotar en el momento menos esperado y vas a estar arrepintiéndote de no haberlo conseguido hasta que llegue el frío del otoño.