Carmen Gimeno nos adelanta que el estampado animal print de serpiente volverá a ser un imprescindible en nuestro armario

Carmen Gimeno ha pasado unos días de vacaciones en París, donde nos ha dejado looks de lo más icónicos: elegantes, cómodos y muy en tendencia, como este vestido camisero que Carmen Gimeno lució hace unos días con una blazer en verde oscuro, una opción perfecta que culminó con unas sneakers, el calzado por excelencia de su armario. Sin lugar a dudas, la influencer de 50+ es pura tendencia, mostrando a todas sus seguidoras que la moda no entiende de edad y, mucho menos, las tendencias. Por ello, a través de sus fotos de Instagram, Carmen Gimeno enseña a las mujeres de 50+ distintas opciones de looks para que cojan inspiración y encuentren su propio estilo, uno más juvenil, en tendencia y elengante. Ella es una gran amante de las faldas midi, prenda a la que recurre en numerosas ocasiones por su comodidad y versatilidad, como esta falda midi que Carmen Gimeno lució hace unos meses llena de color y que combinó con una camisa vaquera y, como no, con sneakers. En esta ocasión y, pensando de cara a la nueva estación que está a la vuelta de la esquina, Carmen Gimenose adelanta y nos enseña que el 'animal print' en estampado de serpiente vuelve pisando fuerte este otoño, y es que promete convertirse en el estampado estrella que se hará con la gran mayoría de prendas de nuestro armario. Ella lleva prendas de Zara de colecciones pasadas, pero en su Instagram nos daba otras opciones que podemos encontrar actualmente en tiendas. Se trata de un'total look'de estampado de serpiente compuesto por un top de manga corta y pantalón ancho y fluido, una opción perfecta para comenzar el otoño en tendencia.

No es la primera vez que vemos a la influencer de 50+ llevar este estampado tan favorecedor, y es que el 'animal print' se ha hecho un hueco en su armario, como estas sandalias de leopardo que Carmen Gimeno lució hace unos días junto a un'total look' de Zara en azul marino, otra opción ideal para los primeros días de oficina tras las vacaciones de verano. Las sandalias 'animal print' son una opción muy recurrente entre las amantes de la moda que todavía no se adentran en el fabuloso mundo de las prendas 'animal print' pero, si tu estilo es mucho más arriesgado, hazte con prendas de este estampado y crea 'total looks' a partir de ellas, tal y como ha hecho Carmen Gimeno. ¿Cómo combinar este tipo de prendas? Lo ideal sería que optaras por accesorios y calzado en tono neutro, ya que de por sí este estampado aporta mucha información, por lo que opta por unas sneakers o mocasines negros y joyas minimalistas. Sin más, se trata de un look que no ha pasado desapercibido en redes y que nos puede inspirar a la hora de crear nuestros propios looks para 'la rentrée'.

Pantalones anchos estampado animal, de Zara (12,99 €)

Pantalones anchos animal print Zara

Top estampado animal, de Zara (9,99 €)

Top estampado animal Zara

Hazte con prendas 'animal print' en estampado de serpiente para ir en tendencia este otoño.