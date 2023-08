Las influencers de 50+ nos demuestran que los total looks más otoñales los podemos llevar en verano con sandalias animal print

Para la gran mayoría de las personas, el verano significa playa, piscina y cenas en el restaurante de moda frente al mar, ocasión perfecta lucir las prendas más icónicas, virales y en tendencia de esta temporada. Seguramente ya hayas disfrutado y llevado en tus vacaciones de verano las prendas más icónicas de la temporada, como el bikini de Rocío Osorno de crochet negro, el cual puedes usar tanto para la playa como para una noche más informal, o incluso lo has combinado con los vestidos de crochet, la tendencia más viral del momento, como el vestido verde lima que lució Aitana para su cumpleaños, un acierto absoluto. Pero las vacaciones de verano son también para disfrutar y hacer turismo, aprendiendo de la cultura de nuestro país o ese al que viajamos. En este sentido, debemos optar por looks más de ciudad, pantalones largos fresquitos y camisas anchas y de tejido fluido con los que ir cómoda pero sin pasar un calor excesivo. Nuestras tiendas favoritas ya han lanzado la nueva colección de otoño y, antes de que te asustes, te decimos que, según como lo combines, puedes crear looks de lo más veraniegos con toques coloridos. Es el caso de Carmen Gimeno, una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, quien está pasando unos días en París y, como es habitual, nos ha enseñado sus looksde viaje. Ella ha optado por un total look en azul marino de la nueva colección de Zara y, para darle el toque veraniego, luce unas sandalias en animal print.

Carmen Gimeno nos sorprende con cada look que nos enseña a través de sus redes sociales, pues tiene un estilo inconfundible y muy en tendencia. Es amante de las faldas midi, demostrando que estas pueden ser usadas con sneakers, creando así un look muy casual pero sin dejar de lado la elegancia propia de este tipo de faldas. Este look de falda midi y sneakers en azul marino y jersey de rayas, una opción perfecta para las vacaciones en el norte o de cara al otoño. La influencer 50+ Carmen Gimeno deslumbra con un total look azul marino de Zara en tejido de popelín compuesto por camisa básica con fruncido en el costado con detalle de lazo y pantalón largo tipo 'wide leg', el cual es tan cómodo que podemos usar para todo tipo de ocasiones. En cuanto al calzado y, para darle un toque veraniego, Carmen Gimeno apuesta por unas sandalias tipo 'ugly shoes' en 'animal print' y, como toque final, un bolso de mimbre, la tradicional e inconfundible cesta que llevan todas las chicas parisinas. Sin más, se trata de una apuesta segura que no ha pasado desapercibida entre las amantes de la moda, adelantándonos así la nueva colección de otoño de nuestra tienda favorita.

Camisa popelín cruzada, de Zara (29,95€)

Camisa popelín Zara

Pantalón popelín wide leg, de Zara (29,95€)

Pantalón popelín Zara

Sandalia animal print, de Billowy (41,00 €)

Sandalia animal print Billowy

Se trata de un look que podemos usar para todo tipo de ocasiones, tanto en looks más invernales como para verano, como nos muestra Carmen Gimeno.