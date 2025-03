Carmen Lomana derrocha glamur en las Fallas de Valencia con un original abrigo "vintage" de Gucci

Que Carmen Lomana es la reina del glamur es un hecho, no importa la ocasión, ella siempre brilla con un look a la altura de las circunstancias, esta semana la hemos visto en diferentes facetas y ninguna nos ha decepcionado, desde el vestidazo con sello madrileño que llevó a un exclusivo evento en la capital, al total look negro en el euro-derbi entre Atlético de Madrid - Real Madrid con el que nos dejó sin palabras, la última aventura de la socialité esta semana pasa por Valencia y su fin de semana grande de Fallas 2025.

Parece que las lluvias darán una tregua, pero no tanto el frío. Como toda una experta en estilo que es Carmen, las inclemencias del tiempo no han sido un obstáculo para que ella vaya derrochando glamur por las calles de Valencia. ¿El culpable? Un original abrigo vintage firmado por Gucci con detalles en verde esmeralda en el cuello, confeccionado en texturas que recuerdan el estilo más elegante y extravagante de la emblemática firma italiana. Na Jordana, una de las asociaciones falleras más importantes y con más historia, ha sido el escenario perfecto donde Carmen se ha dejado ver junto a monumentales figuras que llenan la ciudad de color, magia y fiesta estos días.

El look de Carmen Lomana al detalle

Para su jornada fallera, Carmen Lomana apostó por este impactante abrigo Gucci vintage en negro, con cuello de pelo en verde esmeralda y puños en color púrpura, una prenda exclusiva que ya le habíamos visto en anteriores ocasiones, y que aporta un toque de sofisticación y originalidad único. El armario de la socialité leonesa es, sin duda, un auténtico museo de la moda donde abundan piezas icónicas y atemporales como esta, esas que resisten el paso de las temporadas y se convierten en joyas únicas que pocas mujeres pueden presumir de tener en su vestidor. Pero no solo se trata de tener prendas icónicas en el armario, sino en saber como mantenerlas actuales y combinarlas con absoluta maestría, y ese es sin duda uno de los secretos mejor guardados de su estilismo.

Carmen Lomana con abrigo vintage en las Fallas. @na_jordana

Bajo el abrigo, eligió un elegante total look black, con jersey de cuello alto negro y pantalón oscuro ajustado, complementando su estilismo con un original cinturón con hebilla dorada, detalle clave que realzaba su figura. Su melena rubia cuidadosamente peinada y su habitual maquillaje luminoso remataron un estilismo que, sin duda, volvió a demostrar por qué Carmen Lomana a sus 76 años es una referencia constante en moda y elegancia.