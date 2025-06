Carmen Lomana deslumbra en el trabajo con un top azul marino de IQ Collection: escote corazón y estilo con sello español

Carmen Lomana no falla. Una semana más, ha llevado la elegancia a la radio en su sección del Tribunal Lomana en Kiss FM con un look impecable y lleno de detalles que marcan la diferencia. La socialité ha apostado por una pieza especial de la firma española IQ Collection, confirmando su gusto por la moda de autor y el diseño made in Spain.

El estilo de Carmen Lomana es sinónimo de elegancia clásica con un toque contemporáneo, una mezcla impecable entre sofisticación atemporal y guiños a las tendencias más actuales. Defensora del buen vestir y de la moda como expresión cultural, su armario está repleto de prendas de alta calidad, siluetas bien estructuradas y piezas de autor, tanto nacionales como internacionales. Lomana apuesta siempre por un lujo discreto: tejidos nobles, cortes favorecedores y detalles cuidados. Suele inclinarse por vestidos midi, conjuntos de dos piezas, blazers impecables y faldas lápiz, aunque también sorprende con estilismos más modernos, como monos, trajes de chaqueta con un giro actual o tops arquitectónicos como el Marini de IQ Collection

El top que le vamos a copiar a Carmen Lomana

El protagonista del estilismo ha sido el top Marini, una prenda entallada de manga larga confeccionada en color azul marino, con pespuntes en contraste beige que realzan su sofisticación. El escote corazón aporta feminidad y favorece la silueta, mientras que las hombreras marcadas y la cremallera delantera le dan ese aire estructurado tan característico del sello IQ Collection.

Top Marini de IQ Collection (155 euros)

Top entallado. IQ Collection

Diseñado y fabricado íntegramente en España, el top combina elegancia clásica con un toque contemporáneo y se presenta como una opción ideal para un look de oficina con estilo o para una cita especial. Su precio actual es de 155 euros y está disponible en la web oficial de la firma.