Solo Carmen Lomana tiene el poder de convertir la biker más motera en un look de lo más elegante

Después de convertirse en una de las más elegantes de la Feria de Abril 2025, Carmen Lomana ya está de vuelta en Madrid con la cazadora de piel más motera que ella convierte en la más elegante para irse de compras por la ciudad. a cazadora de cuero mantiene el título de indispensable en el armario. Práctica, glamourosa y atemporal, lleva décadas transformando todo tipo de estilismos y cautivando a mujeres de todas las edades. Y Carmen nos lo acaba de demostrar con este look de domingo.

La versión más clásica sigue siendo la más repetida sobre el asfalto, pero esta temporada de primavera 2025, hemos sido testigo del éxito de versiones más atrevidas y originales en cuanto a tejidos y formas como con la biker en color granate, el gran destacado, o la cazadora de cuero oversize, pero Carmen Lomana ha lucido su versión más motera en negra. Una chaqueta de esas que siempre tiene que estar presente en el armario de las mujeres que mejor visten, al igual que una blazer negra o blanca.

La biker de piel de Carmen Lomana

La elección de este tipo de chaqueta con tanta personalidad por parte de la aristócrata no es fortuita. Así como sucede con las gabardinas de cuero, estas cazadoras cuyo corte no se ajusta a la silueta se han convertido en una de las grandes destacadas en el street style internacional como mejores compañeras de looks de día. La capacidad que tienen para dar un giro de 180º a cualquier elección convierten estas bikers en un acierto asegurado. Y Carmen Lomana la ha combinado con un vestido de punto negro y los zapatos a todo color.

El look de Carmen Lomana con biker de piel. @carmen_lomana

Las chaquetas o cazadoras biker han demostrado trascender las tendencias consolidándose un año más como la prenda estrella de cualquier look atemporal. Y Carmen Lomana lo ha dejado claro con este look de lo más elegante.