Carmen Lomana es toda una lady Dior con la falda de tul más glamurosa para presentar los vestidos de su subasta

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, convertirse en la invitada perfecta de un evento esta semana en Madrid, pero en este caso el evento era organizado por ello. Lo que no sabemos es como aguanta el ritmo de las últimas semanas, porque nosotras nos cansamos solo de verla. Pero es lo que tiene ser una mujer tan elegante, y tan querida por todos, que todo el mundo quiere tenerla en sus actos. Y ayer por la tarde se convirtió en toda una 'lady Dior' para presentar los vestidos de su subasta.

Y es que como os contábamos ayer, el armario de Carmen Lomana sale a subasta este martes 22 de octubre, a las cinco de la tarde, junto a Durán Arte y Subastas (Calle Goya, 19 en Madrid). En esta primera selección encontramos piezas de ensueño de Prada, Azzaro, Christian Dior, Valentino, Balenciaga, Gucci o Carolina Herrera. Vestidos que cuentan la historia de la moda, y de la vida de la socialite.

Y para esta presentación, Carmen Lomana nos ha dado una lección de estilismo una vez más, con un look de la firma Dior compuesto por una falda midi de tul en gris y blanco, una chaqueta blanca muy ajustada de corte 'New look' y, como toque final, unos stilettos también de la firma en negro. En cuanto a los accesorios, un icónico collar de perlas. No es la primera vez que vemos a la celebritie con faldas midi, y es que ella es una gran amante de este corte en cuanto a falda se refiere, ya que, además de estilizar la figura, es un corte apropiado para ocasiones especiales y convierte un look en uno mucho más elegante y sofisticado.

El look de Carmen Lomana. Álvaro de Olmedo

El armario de Carmen Lomana a subasta: todo lo que tienes que saber

41 maravillosas piezas de Alta Costura y prêt-à-porter que salen a subasta el próximo martes 22 de octubre en Madrid, de la mano de Durán Arte y Subastas (Calle Goya, 19), y en la que se encontrarán piezas de museo como tres vestidos de Oscar de la Renta. Uno de ellos, de cocktail en verde lima, que Carmen lució a principios de este año en la premier de la serie de Cristobal Balenciaga en Disney+.