La invitada perfecta de otoño a cualquier edad es Carmen Lomana con traje azul para una tarde de toros en Madrid

Carmen Lomana es la elegancia en persona, eso ya lo sabemos, y nos lo ha vuelto a demostrar para una tarde de toros en Madrid. Porque ella es así de diva, y hasta para ir a Las Ventas se convierte en la invitada perfecta de otoño a cualquier edad. Todo ello en una plaza de Las Ventas a rebosar por la corrida de Roca Rey en esta Feria de Otoño. Pero el diestro peruano era brutalmente cogido y le obligaba a ser trasladado inmediatamente a la enfermería bajo la atenta mirada de Victoria Federica que se ha llevado el susto de la tarde viendo lo sucedido con su amigo. Porque si antes nos fijábamos en el estilismo de Vic, ahora es el turno de la reina de la elegancia, Carmen Lomana.

Siempre viene bien hablar sobre los trajes sastre, porque son uno de los imprescindibles que nunca pasan de moda. Son cómodos, versátiles, atemporales y aptos para todo tipo de escenarios. Es más, aunque no lo creas, tenemos a nuestra disposición un sinfín de modelos alejados del patrón convencional. Ahora que ha llegado la época otoñal en la que no sabemos si abrigarnos mucho o no, los trajes sastre son una de las apuestas favoritas de las editoras de moda con la que no tienes que comerte mucho la cabeza. Carmen Lomana nos ha vuelto a demostrar que es una de las mujeres más elegantes de España hasta para una tarde de toros en Madrid.

El look de Carmen Lomana en los toros. Gtres

Un traje azul que Carmen Lomana ha lucido con una blazer crop y unos zapatos sling back de Prada con cuadros rojos y blancos y un lazo. Las blazers son una de nuestras prendas fetiche, uno de esos artículos de nuestro armario y las blazers cropped son precisamente las americanas que más veremos en el street style de esta próxima primavera, después de inundar las nuevas colecciones de muchas de nuestras firmas favoritas como Chanel, Prada o Versace y Carmen Lomana lo sabe. Y no solo en firmas de lujo, si no nuestras marcas favoritos ‘low cost’ como Zara o Mango ya las han puesto a la venta en diferentes estampados y colores. Con un corte por encima del ombligo o por debajo del pecho, a la altura de las costillas, así son las chaquetas cropped.