Carmen Lomana vuelve a Madrid (y al trabajo) con el vestido cut out estampado de Pedro del Hierro más rebajado

Carmen Lomana ya está de vuelta a Madrid, ella llega como septiembre, con toda su fuerza, su rutina y todos esos planes a los que no les puedes decir que no en la capital. Si el otro día decíamos que estábamos deseando que nuestra socialité favorita volviera a la ciudad para dejarnos sus looks de septiembre a diario, saliendo de su casa para ir a trabajar, aquí está y no nos ha defraudado. Y es que el primer estilismo de Carmen Lomana en Madrid es todo lo que le podemos pedir al final de agosto, un vestido cut out estampado de Pedro del Hierro de lo más rebajado, aunque en web está agotado, puede ser que aún nos podamos hacer con él en tienda. Porque los vestidos cut out han vuelto a pegar muy fuerte este verano, desde Vicky Martín Berrocal, Paula Echevarría o Tamara Falcó. Porque está claro que no hay edad para llevarlos, ni tampoco temporada.

Carmen Lomana ha vuelto a Madrid presumiendo de un envidiable bronceado con este vestido cut out estampado de Pedro del Hierro. A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Carmen (elegancia) Lomana nos ha demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de verano 2023 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia y que nosotras vamos a seguir llevando en septiembre. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son nuestras celebrities patrias la que lo lucen.

Vestido cut out estampado, de Pedro del Hierro (rebajado a 49 euros)

Vestido cut out. Pedro del Hierro.

Se trata de este maravilloso vestido midi estampado en tejido natural algodón lino , sin mangas, detalle de hombreras, escote pico, cut out en la espalda y falda midi evasé.