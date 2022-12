Estos son los accesorios más inesperado que tienes que sumar a tu look de fiesta

Seguro que a estas alturas del mes de diciembre ya tienes elegido el look completo con el que deslumbrar esta Navidad. Ya sea un vestido especial, una falda de lentejuelas o un traje sastre. Pero además, seguro que también tienes ya en tu poder, o al menos en tu mente, los accesorios con los que lo combinarás todo: un bolso de fiesta, unas zapatos planos o de tacón pero espectaculares y puede que algún que otro complemento, como una pequeña joya en forma de colgante o pendientes. Las más adelantadas habrán añadido a todo esto algo para el pelo, como un lazo o broche, que sumarán a un recogido especial, o puede que incluso alguna diadema o pequeño tocado (o incluso sombrero si se trata de un evento de día y al aire libre).

Y es que al igual que pasa con la ropa, los detalles como el maquillaje o el peinado para lucir perfecta en estas fechas tiene la misma importancia. Lo mismo que le pasa a los complementos, que son capaces de transformar cualquier look de un solo plumazo. Es por todo esto que de cara a estas navidades queremos proponerte que reniegues de lo básico y vayas un paso más allá. ¿Cómo? Arriesgándotelos con accesorios nada predecibles, de esos que nadie espera y que consiguen atraer todas las mirada. Olvídate de la clásica diadema de brillos o la horquilla de perlas. Lo que te proponemos hoy es que pienses en la irreverencia de, por ejemplo, un sujetador completamente de pedrería, que puedes sumar a cualquier vestido, top, o jersey que pensabas llevar.

Pero también unos guantes largos, para transformar cualquier estilismo a base de vestido negro en un look Old Hollywood. También mitones de tul o guantes metalizados o los clásicos modelos de satén que siempre son bienvenidos. Y uno de nuestros accesorios favoritos que y vimos como hizo su aparición en Zara el año pasado y fue visto y no visto: los casquetes, esa especie de sombrero-diadema cuajado de pedrería o perlas que adorna nuestras cabezas como si de una diva de los años 20 se tratase. ¿Te imaginas algo más cool?

Mitones hilo metalizado, de Zara (12,95 euros)

Mitones hilo metalizado, de Zara FOTO: Zara

Casquete brillos, de Pull&Bear (15,99 euros)

Casquete brillos, de Pull&Bear FOTO: Pull&Bear

Casquete perlas y strass, de Parfois (22,99 euros)

Casquete perlas y strass, de Parfois FOTO: Parfois

Ear cuff strass cascada y aros, de Stradivarius (9,99 euros)

Ear cuff strass cascada y aros, de Stradivarius FOTO: Stradivarius

Bralette strass, de Bershka (15,99 euros)

Bralette strass, de Bershka FOTO: Bershka

Los pendientes diferentes y nada discretos como los ear cuff también son el toque perfecto para las más discretas.