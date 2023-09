El chaleco de piel más raro de Victoria Federica será tendencia aquí y en el metaverso de la moda

¡Qué el ritmo no pare en la primera jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en Ifema! DeTamara Falcó, a Begoña Gómez, y ahora Victoria Federica que ha acaparado todos los focos del 'front row' del desfiles de Ynés Suelves, la diseñadora favorita de la 'yet set' madrileña. Obviamente, no podía faltar Vic en este desfile. Es hija de Juan José de Suelves y Figueroa, actual marqués de Tamarit, y de María de Osorio Beltrán de Lis, condesa de Villaumbrosa. Es la tercera vez que la diseñadora, conocida por vestir a muchas mujeres de la élite de nuestro país, expone sus prendas en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Esa conexión 'royal' es la que habrá facilitado que la misma Victoria Federica, que se ha convertido la reina de los desfiles y del front row, como ha demostrado en París y ahora también en Madrid con un lookazo de lo más otoñal con el chaleco de piel más tendencia y más raro, después de deslumbrar anoche en un evento de influencers con un vestido largo de punto mega ceñido.

Un chaleco de piel con cuello de solapa, bolsillos y cinturón con lazada en el mismo tejido, de lo más original, ya que por delante era largo y por la espalda se acortaba a media espalda. Una pieza de lo más otoñal, que Victoria Federica ha combinado con unos pantalones anchos marrones con un toque deportivo con un raya negra a los lados. Como siempre siguiendo las tendencias, y en 'front row' junto a sus íntimos amigos los influencers, Tomás Páramo y María G.de Jaime.

Victoria Federica en MBFW. Gtres

Victoria Federica en MBFW. Amor Martínez

En esta colección Ynés Suelves explora al máximo los textiles, se enfoca en el movimiento de sus prendas y busca en el color una emoción. Se centra en una silueta más femenina que nunca y se va a caracterizar por la rica gama de texturas, a diferencia de otras ocasiones, esta colección está llena de tejidos diferentes y prints.