La chaqueta de punto más coquette se lleva con bailarinas doradas, palabra de madrileña

A la hora de vestirnos en nuestro día a día para ir a la oficina, puede que, después de varios meses de invierno, se nos haga algo monótono el hecho de escoger el look que nos acompañará durante el día. No te preocupes, suele pasar. Por ello y, aprovechando que estamos en épocas de rebajas, nunca está de más hacernos con esas prendas más clásicas y elegantes que están en tendencia y en las que invertir sin gastar mucho dinero, pues puede ser que el siguiente invierno estas ya hayan pasado de moda. En nuestro armario no nos pueden faltar una chaqueta negra como la de María Pombo, pues es un básico de fondo de armario que nos puede salvar de cualquier apuro, así como una camisa blanca o de estampado de rayas. En cuanto a pantalones, un pantalón de pinza es un impresindible, al igual que uno más especial como el pantalón efecto piel. En cuanto al calzado, unas bailarinas de tipo Mary Jane en doradas o unas zapatillas blancas son la clave. Todas estas prendas son básicas, elegantes y muy sencillas con las que podemos hacer un sinfín de combinaciones pero, como hemos mencionado anteriormente, en este febrero podríamos hacernos con prendas en tendencia algo diferentes. Esta temporada el estilo 'coquette' está pisando fuerte y, entre otras prendas que caracterizan este estilo, las chaquetas de punto son un must, al igual que los lazos en el pelo.

Este invierno se llevan mucho las chaquetas de punto, una prenda muy sencilla y clásica pero que esta temporada la han diseñado en un tejido mucho más abrigado, grueso y flexible. Con esta, podemos crear una gran variedad de looks diferentes y elegantes aptos tanto para ir a la oficina como para una tarde con amigas. ¿Cómo combinar esta chaqueta de punto para ir a la oficina? Como hemos comentado, antes unos pantalones de pinza no nos pueden faltar en nuestro armario, por lo que hazte con un pantalón de pinza en color burdeos y combínalo con una camisa de estilo bohemio con gran cuello y añádele una chaqueta de punto en color gris marengo. Como toque final, unas bailarinas de terciopelo en burdeos y calcetines de canalé. Con este outfit aunará varias tendencias virales del momento, y es que las bailarinas también están arrasando entre las chicas amantes de la moda. Sin más, te enseñamos algunas chaquetas de punto más 'coquette' que puedes encontrar actualmente en tiendas como Zara, Sfera y Massimo Dutti y, lo mejor, algunas de ellas están rebajadas.

Chaqueta punto botones dorados, de Zara (29,95 euros)

Chaqueta punto botones Zara

Blazer punto peplum con lana, de Zara (59,95 euros)

Blazer punto peplum Zara

Chaqueta soft larga, de Sfera (25,99 euros)

Chaqueta soft larga Sfera

Cárdigan punto rayas bolsillos, de Massimo Dutti (29,95 euros)

Cárdigan punto rayas Massimo Dutti

Chaqueta corta, de Sfera (39,99 euros)

Chaqueta corta Sfera

Cárdigan punto botones dorados, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Cárdigan punto botones Massimo Dutti

Hazte con una chaqueta de punto este invierno para sumarte a la tendencia 'coquette', la más viral del momento.