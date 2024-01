Isabel Díaz Ayuso se olvida de sus chaquetas más elegantes y recurre a un look muy casual de sudadera blanca en Madrid

Isabel Díaz Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha aparecido en el día de hoy, domingo 28 de enero, en la manifestación convocada por el Partido Popular en la Plaza de España de Madrid. Para la ocasión, Ayuso ha apostado por un look de lo más sencillo, básico y muy cómodo, un outfit al que no nos tiene demasiado acostumbrados, aunque sí es cierto que en Navidad la vimos lucir la sudadera azul que Isabel Díaz Ayuso lucía para su visita a la sede de la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid, una sudadera de una reconocida marca española con un mensaje muy claro en la espalda: "Because there is no planet B". Para esta ocasión, ha seguido la misma línea y luce un look de lo más sencillo y casual compuesto por unos pantalones de estilo pitillo negros, un jersey de lana de cuello vuelto en el mismo tono y, como joya de la corona, una sudadera blanca de tirantes de una marca de moda pequeña.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y muy elegante, apostando por aquellas prendas que van acorde a su personalidad y al mensaje que pretende transmitir, pues es consciente de que, a través de la ropa y la moda, también podemos comunicar. Es cierto que es una gran amante de los conjuntos de pantalón y chaqueta, como por ejemplo este conjunto de chaqueta y pantalón morado de Mango que Ayuso lucía para una comparecencia en Madrid, o esta falda lápiz de efecto piel que Isabel Díaz Ayuso lucía durante su viaje a Nueva York. Con todo esto, damos por sentado de que el estilo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid es muy amplio y se adapta a todo tipo de ocasiones, como ha sido el día de hoy en el que ha querido lucir un look muy sencillo y cómodo con sudadera blanca.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la manifestación contra la amnistía Jesús G. Feria Jesús G. Feria

Se trata de un look muy sencillo, básico y muy casual perfecto para una mañana de domingo en Madrid.