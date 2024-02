La chica que mejor viste en Madrid tiene claro que este invierno el traje gris se lleva con zapatillas

El traje gris es tendencia es invierno 2024, y Sassa de Osma nos acaba de dejar claro que las chicas que mejor visten en Madrid lo llevan con zapatillas a todo color. Si el otro día fueron Paula Echevarría o Amelia Bono, ahora es Sassa de Osma la que nos deja un estilismo de lo más estiloso con las zapatillas que aman las chicas más pijas de Madrid. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden , con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Y nos lo ha vuelto a dejar claro con las zapatillas más de moda entre las chicas de Madrid.

Desde las clásicas Converse, las New Balance, las Adidas más tendencia y en España también estas de la marca española Hoff que arrasan entre las que más saben de moda. Y la última en sucumbir en sus estilismos, por su comodidad y diseño, ha sido Sassa de Osma que las ha lucido con un traje gris en un estilismo de diez para ir a la oficina elegante y cómoda. Las zapatillas de Sassa de Osma forman parte de una colección que se inspiran en nombres de ciudades griegas, los modelos hacen honor a los primeros Juegos Olímpicos. Una silueta muy fácil de combinar, tan suave y flexible que se adaptan como una segunda piel. Esta línea de zapatillas rinde homenaje a la historia del atletismo a la vez que proporciona una experiencia elegante y ligera para el día a día. Y además, ahora está rebajada.

Zapatillas Athens, de Hoff Brand (rebajado a 79 euros)

Zapatilas Athens. Hoff Brand

Está claro que las mujeres más elegantes han sucumbido a los encantos de las zapatillas para su día a día y se han olvidado de los tacones más incómodos.