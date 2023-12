De Isabel Díaz Ayuso a Amelia Bono, los mejores looks del último concierto de Sebastián Yatra en Madrid

Faltaron los tacones rojos, pero nadie se quiso perder el último concierto del año en Madrid de Sebastián Yatra para cerrar esta primera edición de 'Christmas by Starlite' en Ifema. Desde Amelia Bono, Isabel Díaz Ayuso o Victoria Federica después de celebrar el cumpleaños de la Infanta Elena en familia. No hay dudas, que el colombiano ha sido el cantante que más famosas ha llevado hasta el recinto Ferial de Ifema para disfrutar de esta semana de conciertos. Y obviamente nosotras nos hemos fijado en loslooks de concierto que han elegido todas para esta fría noche en Madrid. No faltaron temas como “Tacones rojos”, “Vagabundo”, “Traicionera”, “Una noche sin pensar”, “Robarte un beso”, “Chica ideal”, “Pareja del Año” o “No hay nadie más”, que fueron coreados con furor por absolutamente todas las personas que asistieron la pasada noche al concierto.

Por eso nadie se ha querido perder este concierto navideño de Sebastián Yatra en Madrid para cerrar este 2023, que le ha traído mucho bueno a nivel profesional, pero no tanto a nivel personal con la ruptura con Aitana. Desde Isabel Díaz Ayuso, a Victoria Federica, Susanna Griso, Juana Acosta, Amelia Bono o las influencers, Anita Matamoros, Marta Riumbau, Susana Bicho o Claudia Martínez a la que se relacionó con Yatra.

Amelia Bono con vestido drapeado marrón de nueva colección de Zara

Manuel Martos y Amelia Bono. Gtres

Isabel Díaz Ayuso con vestido estampado y botas

El look de concierto de Ayuso. Gtres

Victoria Federica con top negro y jeans

Victoria Federica en el concierto de Yatra. Christmas by Starlite

Susanna Griso con jeans anchos y abrigo de cuadros

Susanna Griso. Gtres

Juana Acosta con 'total look negro'

Juana Acosta. Gtres

Marta Riumbau con sudadera y botas polaina de Zara

Marta Riumbau. Gtres

Susana Bicho con blazer de Zara

Susana Bicho. Gtres

Unos looks que son toda la inspiración que necesitamos para nuestros próximos conciertos este invierno 2024, con una clara apuesta por el color negro como triunfador.