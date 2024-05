Las chicas catalanas van a querer copiarle el look con jeans y merceditas rojas a Gemma Pinto para ir a la oficina

A muchos a lo mejor aún no les suena su nombre, pero Gemma Pinto empezó ya en el mundillo de los influencers hace ya unos cuantos años, al ser amiga de Laura Escanes. Pero ahora además de por su trabajo en redes sociales, es más conocida por ser la actual novia del piloto Marc Márquez, con el que lleva ya un año de relación. Por eso, es mucho más buscada por las marcas de moda y belleza para convertirlas en su imagen. Y esta mañana ha sido la protagonista de un acto de protectores solares en Madrid de la marca Kream. Pero obviamente, nosotras nos hemos fijado en el look de Gemma Pinto que nos parece perfecto para ir a la oficina en primavera, y seguro que las chicas catalanas como ella, se lo van a querer copiar. Blazer oversize, jeans y merceditas rojas, la combinación perfecta. Defendidas por Jacquemus, adoptadas por Sofia Richie y vistas en el street style internacional, no hay duda de que las bailarinas rojas son el calzado imprescindible de la temporada.

Casi más francesas que las de color negro, las bailarinas en este llamativo tono se han convertido en una constante sobre el asfalto de Nueva York o Londres. También se han colado en algunos de los vestidores más cotizados del momento, como el de Sofia Richie, además de, por supuesto, ocupar un lugar privilegiado en el zapatero de insiders como Jeanne Damas. Y ahora es Gemma Pinto la que las ha lucido con el máximo estilo en este evento en Madrid con un estilo perfecto y cómodo. Este calzado tiene casi el mismo efecto que un rojo de labios, siendo perfecto para poner un punto de color y de originalidad incluso a los estilismos más sencillos.

Gemma Pinto con merceditas rojas. Gtres

Una Gemma Pinto que sigue la tendencia del lujo silencioso, siempre apostando por prendas de un armario cápsula de básicos y prendas atemporales, nada que ver con el estilo de su íntima amiga Laura Escanes.