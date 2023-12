Las chicas más pijas de Sevilla como Tana Rivera han sacado del armario sus Converse de toda la vida para combinar con vaqueros de madre

Aunque los primeros días de Navidad ya han pasado, nosotras seguimos de resaca con los estilismos que nos han dejado nuestras famosas favoritas, y entre ellas, Tana Rivera por las calles de Sevilla en la tarde de Nochebuena. Porque la 'Tardebuena' cada vez tiene más adeptos, entre ellos, la hija de Cayetano Rivera que se ha ido con su padre y su novio por las calles de Sevilla a tomar algo y nos ha dejado este estilismo con nuestras zapatillas de toda la vida y un look que va a enamorar a las chicas más pijas de Sevilla. Porque no hay nada más pijo que una gabardina con un chaleco de pelo, y si no que se lo digan a Tamara Falcó que es su chaqueta favorita. Eso sí, Tana Rivera le ha dado el toque más casual y más Cayetena (nunca mejor dicho) con jeans de madre y las zapatillas Converse de toda la vida que ha rescatado de su armario. Y también un estilismo que podría llevar la propia Victoria Federica.

Porque los vaqueros rectos son los que mejor sientan a cualquier edad y a cualquier tipo de mujer. Ya tengas 30 o 50 años, o seas una chicas bajita o alta, los vaqueros campana son los que más estilizan siempre. Sí el otro día nos recordaba que los vaqueros pitillo siempre son un básico del armario de las que más saben de moda y que nunca tenemos que dejar de llevarnos, hoy nos ha recordado el motivo por el cuál los pantalones vaqueros rectos son los que mejor sientan y más estilizan a las chicas más bajitas.

Tana Rivera con jeans y zapatillas. Gtres

Un estilismos de esos a capas que son perfectos para los días de invierno en Sevilla y que las chicas con más estilo le van a querer copiar a Tana Rivera.