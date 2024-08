Las chicas que veranean en el norte como María Pombo saben que el bañador más clásico se lleva con camisa a la playa

Las chicas que veranean en el norte tienen claro que a la playa se va con bañador y la camisa más clásica como ha hecho María Pombo. Mientras nosotras seguimos trabajando sin descanso, y sobreviviendo a los 40 grados en Madrid, María Pombo se ha ido a su casa de Cantabria a disfrutar del verano con su familia y amigos. La 'influencer' ha soñado desde pequeña con tener un hogar en su amada tierra, y ahora 'Casa Vaca' ya es una realidad, y no puede ser más bonita. Una construcción típica de la zona, con jardín, porche y piscina. Una vivienda en la que el color está presente en las contraventanas y otros detalles de la carpintería exterior y de la pérgola que da sombra a las sobremesas. Con unas vistas privilegiadas al entorno abierto, la nueva casa de María Pombo cuenta hasta con un pequeño huerto, y una decoración que parece sacada de las casitas de muñecas.

Y para una jornada de playa de esos de bocadillo y familia, María Pombo nos ha dejado el look más clásico y elegante con bañador azul marino y una camisa azul con rayas blancas. Pensar en bikinis y bañadores clásicos para las chicas que viven enfundadas en la estética Old Money y son ávidas seguidoras del lujo silencioso, incluso antes de que se convirtieran en tendencia, es más sencillo de lo que parece. Y todo eso es lo que nos inspira este look en bañador de María Pombo para un día en la playa en Cantabria.

Es decir, si estás preparando tu maleta para escaparte de vacaciones al norte de España y olvidarte de esta eterna ola de calor, solo tienes que entrar en la cuenta de Instagram de María Pombo para encontrar toda la inspiración para tus estilismos.