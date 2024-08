Alice Campello: desafortunada en el amor, afortunada en los negocios con Masqmai y Akala Studio

El refranero español siempre dice la verdad, y cuando el río suena, agua lleva. Y eso es lo que ha pasado con los rumores de ruptura entre Alice Campello y Álvaro Morata que nos sorprendieron a todos anoche, y ahora acaban de confirmar los propios protagonistas. No os vamos a negar que estamos todas en shock en la redacción, y que después de esto nos va a costar creer en el amor. Pero tampoco os vamos a negar, que nuestra parte cotilla o como me gusta decir a mi, de "interés periodístico", me encantaría tener una cámara en la casa de Cantabria de María Pombo para ver su reacción esta mañana al despertarse y mirar el móvil. Habrá sido un, ¿te lo dije amiga?

Sea como fuere, Alice Campello ahora mismo es desafortunada en el amor, pero muy afortunada en sus negocios que no pueden funcionar mejor. Sobre todo el de belleza. a influencer y modelo italiana, titulada en marketing, es una empresaria del mundo de la belleza. En 2017 fundó Masqmai, una firma que nació con Natural Beauty Elixir, un aceite natural que nutre, regenera e hidrata la piel y el cabello gracias a su fórmula con aceites prensados de argán, chía, aguacate, pepita de uva, avellanas, jojoba y almendra. Y ahora arrasa con sus parches para las ojeras.

La marca de belleza de ALice Campello

Fundada en 2017 y asentada sobre los pilares de la cosmética limpia, cruelty free y la combinación de la naturaleza y la ciencia, Masqmai incluye referencias tanto de tratamiento facial, corporal como cuidado capilar. Y sus 3 pilares son tan sólidos, que desde entonces no ha dejado de crecer. Ahora, Sephora la acoge entre sus firmas de lujo para que pruebes su famoso Natural Beauty Elixir o sus Platinum Beauty Drops.

El producto estrella de Masqmai son los parches de hidrogel para el contorno de ojos, que agota existencia de manera repetida y que hemos visto en redes de la mano de Violeta Magriñán o Victoria Federica.

Alice Campello vende su empresa de moda

Alice Campello vendió en junio la mayoría de su empresa de moda, Akala Studio, SL, al grupo de inversión NSPIRE Advertising Agency, SL. Este grupo está liderado por Giancarlo Milone, quien tiene una vasta experiencia en la inversión y gestión de empresas de consumo, con un enfoque especial en el comercio electrónico.

"Es todo un honor trabajar de la mano de Alice Campello. Estoy muy emocionado con este nuevo reto que supone liderar una empresa de moda como Akala Studio", declaró Giancarlo Milone. "Nuestro objetivo principal es expandir la marca en nuevos mercados a corto plazo".