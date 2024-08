María Pombo nos deja claro que la falda boho que se compró en un mercadillo es perfecta para las chicas de septiembre

María Pombo sigue disfrutando de sus vacaciones en su nueva casa de Cantabria, y del fresquito que hace en el norte. Por eso nosotras estamos aprovechando para inspirarnos con los looks que le vamos a copiar en septiembre cuando bajen un poco las temperaturas en Madrid y desaparezcan las olas de calor.

Porque si ayer nos enamoraba con un bañador azul y una camisa clásica que las chicas que veranean en el norte llevan a la playa, ahora lo ha hecho con nuestra falda boho favorita que se compró en un mercadillo hace un par de años. Aunque no os vamos a negar, nosotras estamos pendientes de sus Stories por si reacciona a la ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello.

El look de Maria Pombo. @mariapombo

Pero la influencer nos sigue dejando looks para inspirarnos en estos días más fríos en Madrid, y esta vez lo ha hecho con la falda más boho del verano que compró en un mercadillo el año pasado, y que nosotras vamos a llevar con cazadora vaquera como ella, y con botas biker tan en tendencia este otoño. Porque si las faldas boho son para el verano, las chicas septiembre como María Pombo las van a llevar en otoño con botas. Un estilismo de esos que no nos puede gustar más en estos meses de entretiempo. Como diría Javier Aznar, “las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”.

El verano de María Pombo en 'Casa Vaca'

Mientras nosotras seguimos trabajando sin descanso, y sobreviviendo a los 40 grados en Madrid, María Pombo se ha ido a su casa de Cantabria a disfrutar del verano con su familia y amigos. La 'influencer' ha soñado desde pequeña con tener un hogar en su amada tierra, y ahora 'Casa Vaca' ya es una realidad, y no puede ser más bonita. Una construcción típica de la zona, con jardín, porche y piscina. Una vivienda en la que el color está presente en las contraventanas y otros detalles de la carpintería exterior y de la pérgola que da sombra a las sobremesas. Con unas vistas privilegiadas al entorno abierto, la nueva casa de María Pombo cuenta hasta con un pequeño huerto, y una decoración que parece sacada de las casitas de muñecas.