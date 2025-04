Ni clásica ni moderna: esta es la gabardina que Violeta Mangriñán se ha comprado rebajada en Desigual

La borrasca Nuria hace que hoy vuelvan las lluvias a buena parte de España, entre ellas Madrid. Por eso la gabardina que se ha comprado Violeta Mangriñán rebajada en Desigual es perfecta para una nueva semana de lluvias en este inicio de abril. Violeta Mangriñán, donde va brilla. Y con ella sí que se cumple textualmente. Porque la influencer valenciana está triunfando a lo máximo a nivel laboral, y sigue cumpliendo sueños con 'Maison Matcha'. Esta vez no se trata de una nueva apertura, de momento, si no de la colaboración que ha hecho con la firma Desigual para presentar su nueva colección de primavera/verano, en su tienda de la Calle Preciados, en Madrid. Y obviamente, su look tenía que ser de la marca de Barcelona.

Y en ese evento se compró varias gabardinas, una denim, y esta que es mitad trench clásico en beige, mitad bomber. Las chicas más pijas de la sala están de enhorabuena porque tienen un nuevo aliado de estilo para elevar sus looks preppy, esos que tanta inspiración nos han dejado de series adolescentes como Gossip Girl, os imagináis a una Serena Van der Woodsen del 2025 dejando a un lado las camisas para cambiarlas por jerséis tipo polo, en nuestra imaginación los llevaría con una gabardina como ha hecho la influencer valenciana.

La gabardina más cool de Violeta Mangriñán

Nos acabamos de olvidar de la gabardina clásica, por esta de Desigual de lo más original. O lo que es lo mismo, Violeta Mangriñán nos sigue creando necesidades de moda con sus looks diarios. Y para este miércoles de lluvioso de nuevo de abril, nada mejor que sacar del armario la gabardina como ya han hecho las chicas más pijas de Madrid y Violeta. Y es que, ¿quién ha dicho que con una gabardina moderna, clásica y pija no se puede convertir en el lookazo más en tendencia y con rollazo de todos? Porque sí, se puede. Y la influencer valenciana nos lo ha vuelto a demostrar a base de básicos sencillos, cómodos pero a la vez mega en tendencia.

Violeta con gabardina. @violeta

Parka combinada de Desigual (139,90 euros)

Parka combinada. Desigual

Una gabardina que Violeta ha combinado con una camiseta verde caqui a juego con las mangas de la chaqueta y unos vaqueros rectos en denim claro.