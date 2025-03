De Violeta Mangriñán a Karla Sofía Gascón: los looks del fiestón para despedir el Festival de Málaga

La noche del 22 de marzo ha sido de lo más intensa para los invitados a la alfombra roja de la gala de clausura del Festival de Málaga. Gestos de agradecimiento al público. Rostros emocionados. Y vestimentas de lo más fashionistas que no han dejado indiferente a absolutamente nadie. Teníamos muchas pruebas y cero dudas de que este acontecimiento iba a posicionarse de nuevo como uno de lo más relevantes a la hora de analizar los looks de las actrices, celebridades e influencers, pero la fiesta posterior para despedir el Festival de Málaga se ha puesto a su altura y nos ha dejado boquiabiertos.

En la alfombra roja de la gala de clausura del Festival de Málaga nos hemos reencontrado con personalidades del calibre como Carolina Yuste, Milena Smit, Andrea Duro, Ana Fernández o Marat Hazas, entre otras muchas. Todas ellas han protagonizado looks glamurosos y dignos de ser comentados, así como analizados, en nuestros artículos. Karla Sofía Gascón siguiendo su estilo con un vestido español en negro con encajes de Michael Costello. Lola Lolita confiando de nuevo en la marca de Vicky Martín Berrocal con un lencero en amarillo que no podía sentarle mejor. O, Violeta Mangriñán con un diseño de Claro Couture de lo más favorecedor y que dejará huella en las tendencias de invitada 2025. Ahora bien, tras finalizar la gala de clausura del Festival de Málaga, los invitados se han dirigido a la fiesta posterior para poner el broche final como se merece. Además de disfrutar de la noche malagueña por el triunfo del cine español, nosotras no hemos podido pasar por desapercibido de nuevo todos los estilismos totalmente distintos a la red carpet, pero también despampanantes.

Todos los looks de los invitados a la fiesta para despedir el Festival de Málaga

La fiesta después de la celebración de la gala de clausura del Festival de Málaga ha protagonizado los looks más fashionistas de las invitadas. Muchas de ellas han seguido luciendo la vestimenta de la red carpet, mientras que varias celebridades han optado por lucir otro diseño de escándalo. Como Karla Sofía Gascón con un minivestido en negro con cinturón al estilo años 70. Lola Lolita con un diseño en chocolate con transparencias de lo más tendencia. O, Violeta Mangriñán con minivestido de efecto satinado en amarillo. ¡Te contamos todo!

Karla Sofía Gascón con minivestido en negro y cinturón metalizado

Karla Sofía Gascón. Gtres

Lola Lolita con vestido con transparencias en chocolate y Sofía Surfers con minivestido original en negro

Lola Lolita y Sofía Surfers. Gtres

Ana Fernández con traje de dos piezas de raya diplomática junto con top

Ana Fernández. Gtres

Violeta Mangriñán con minivestido de efecto satinado en amarillo de Claro Couture

Violeta Mangriñán. Gtres

Marta Hazas con traje ovsersize en negro junto con camiseta básica de fondo de armario

Marta Hazas. Gtres

Mireia Balic con estilismo animal print de lo más tendencia

Mireia Balic. Gtres

Carolina Yuste con mono largo con estética desteñida al estilo urbano

Carolina Yuste. Gtres

Rocío Camacho con vestido glamuroso con detalles florales en 3D

Rocío Camacho. Gtres

Belén Écija con look de lo más fashionista con top y falda con transparencias y blazer oversize

Belén Écija. Gtres

Almudena Cid con blusa en blanco de lo más elegante junto con shorts de cintura muy alta

Almudena Cid. Gtres

Fabiana Sevillano con mono largo de efecto tipazo y cuello a la caja en burdeos

Fabiana Sevillano. Gtres

Sara Fructuoso con vestido con transparencias y pedrería en verde junto con blazer al tono

Sara Fructuoso. Gtres

Lili Mangriñán con vestido de lentejuelas y transparencias combinado con blazer en negro

Lili Mangriñán. Gtres

María Castro con minivestido al estilo ejecutivo de lo más favorecedor

María Castro. Gtres

Elena Sánchez con 'total look' en negro junto con una minicapa bordada

Elena Sánchez. Gtres

Ahora sí que sí, nos despedimos del Festival de Málaga por todo lo alto, así como más nos gusta: una dosis completa de ideas de looks de invitada por parte de las celebridades. Como todo indicaba, el acontecimiento cinematográfico ha vuelto a deleitarnos con un sinfín de sorpresas gratificantes.