Violeta Mangriñán se ha ido a la nieve con la chaqueta aprés-ski más tendencia y calentita de 740 euros

¿Puede haber mejor manera de terminar la semana que con una escapada a la nieve? La respuesta es no, ya sea que te guste esquiar o seas de las que solo va por el look après-ski como Violeta Mangriñán, no se nos ocurre un mejor pasatiempo para aprovechar las últimas semanas del invierno. Para su reciente viaje a Baqueira Beret junto a otras influencers, la valenciana ha dejado claro que la moda de montaña puede (y debe) ser tan chic como funcional. Y lo ha hecho con un vídeo en Instagram en el que, responde a quienes la critican por irse a la nieve 'solo para hacerse fotos, grabar TikToks y comer jamón en el Moët'. Todo, mientras baila con su cazadora après-ski de 740 euros y demuestra que, más allá del esquí, la moda invernal puede ser también objeto de deseo.

De hecho, aunque el término après-ski es una palabra francesa que se traduce literalmente como 'después de esquiar' y que se popularizó en los Alpes durante el auge del esquí en los años 50 y 60, su uso actual abarca un espectro mucho más amplio. Hoy en día, el concepto hace referencia a todas las actividades paralelas al esquí, desde relajarse en un lujoso lodge hasta brindar con champán en las terrazas más exclusivas de Baqueira, Aspen o St. Moritz. Y, por supuesto, a la moda pensada para estas ocasiones, donde las prendas térmicas y las botas de nieve conviven con gafas oversize, abrigos voluminosos y jerséis de lujo. Los looks après-ski han evolucionado desde sus inicios más clásicos hasta convertirse en una declaración de estilo en las pistas de esquí más glamurosas del mundo. Las firmas de lujo han apostado por esta tendencia con colecciones que fusionan tecnología, comodidad y diseño. Moncler, Fendi, Dior o Perfect Moment han elevado la estética de la nieve con prendas que no solo protegen del frío, sino que también garantizan que la sofisticación no quede relegada al asfalto. Desde monos acolchados hasta abrigos de pelo y pantalones de esquí con cortes favorecedores, el objetivo es que cada outfit tenga un equilibrio perfecto entre funcionalidad y glamur.

Chaqueta de borrego sintético reversible, de Perfect Moment (740 euros)

La prenda estrella del look aprés-ski de Violeta Mangriñán, una cazadora de pelo de borrego sintético, en un juego de tonos crema, burdeos y marrón, no solo es la definición de tendencia esta temporada, sino que también tiene ese toque retro y sofisticado que hace que cualquier outfit para la nieve sea un 10 rotundo. Además, al ser reversible, ofrece dos looks en uno: por un lado, el acabado de borreguito ultra calentito, y por otro, un diseño más minimalista y funcional.

Un lookazo aprés-ski que Violeta ha combinado con pantalones blancos, jersey de punto marrón chocolate y gorro de punto en 'mocha mousse'. Y con el que te puedes inspirar si todavía tienes alguna escapada a la nieve pendiente en las próximas semanas.