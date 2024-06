Comienza la época de festivales y debes hacerte con el pantalón plateado y el top negro de Laura Matamoros para arrasar con tus amigas

Comienza junio y con él, la época de los festivales de verano y los conciertos más esperados. Por ello, nuestras tiendas favoritas se han percatado y han lanzado sus propuestas más icónicas y originales para que podamos ir a nuestros eventos favoritos con aquellas prendas más características y llamativas. Por ejemplo, desde hace un par de temporadas, los pantalones plateados son tendencia, y es que lo podemos llevar tanto para el día a día como para una ocasión más especial, como es el caso de un concierto o festival. Este pantalón se ajusta a la perfección, pues podemos llevarlo para ir a la oficina (si el dress code lo permite) con unas bailarinas negras y una camisa blanca o, si preferimos dejarlo para un concierto con amigas, combina tu pantalón plateado con unas zapatillas blancas y un top negro. Esto es justamente lo que ha hecho Laura Matamoros, quien ayer disfrutaba del concierto de J Balvin y lo hacía con unos pantalones plateados de tiro bajo al que le añadía una camiseta de tirantes tipo body en negro. Sin lugar a dudas, se trata de un look todoterreno, original y muy sexy ideal para ir de concierto con amigas este junio 2024.

Laura Matamoros tiene un estilo muy original, sencillo y casual, sumándose a todas aquellas tendencias que van acorde a su personalidad y forma de vestir. Por ejemplo, el verano pasado nos dejó a todas sus seguidoras boquiabiertas con un vestido marrón chocolate satinado que Laura Matamoros lucía durante sus vacaciones, un diseño de corte midi muy sencillo y elegante que casa a la perfección con el estilo "Old Money" que arrasó entre todas las amantes de la moda. Igualmente, ella sabe vestir acorde a cada situación, por lo que nos ha enamorado este look tan cómodo, sencillo y apto para ir de concierto con sus amigas y compañeras de profesión, entre ellas, la influencer más icónica de nuestro país, María Pombo. Ella también siguió la línea de Laura Matamoros y optó por un pantalón vaquero ancho de tiro bajo al que le añadía un crop top negro y zapatillas. Sin más, se trata de looks ideales para festivales de música este verano.

Laura Matamoros @_lmflores2

Pantalones plateados, de H&M (40,00 euros)

Pantalones plateados H&M

Sí o sí debes tener en tu armario estas prendas para disfrutar de los conciertos (o lo que tú quieras) este verano.