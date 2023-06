Estilo 'old money', qué prendas necesitas tener en tu armario para conseguir el look que arrasa en Instagram

En pleno verano 2023, las tendencias de moda llegan mucho antes a las redes sociales que a las propias tiendas de ropa, pues un vídeo de Tik Tok o instagram tiene el poder de llegar muy lejos en tan solo unos segundos, convirtiéndose en virales. Si bien este invierno hemos visto como las faldas midi de satén se hacían con la gran mayoría de los escaparates de nuestras tiendas favoritas y lo combinábamos con las sneakers, creando así un estilo de lo más casual y sporty, como por ejemplo este look de Carmen Gimeno de falda midi satinada con sneakers, este verano seguiremos viéndolo, un año más. Otra de las prendas que prometen hacerse virales durante estos meses son los shorts tipo boxeador, pues se trata de una prenda muy cómoda y sencilla que se puede combinar con todo tipo de piezas de fondo de armario, aunque son muchas las influencers y celebrities que lo llevan con el 'tank top', una camiseta ceñida de tirantes básica. En cuanto al calzado, las amantes de la moda llevarán unas sandalias planas, pues son las más cómodas y casuales, quedando de maravilla con todo tipo de estilismos. ¿Tienes en tu armario todas estas prendas? Si es así, te decimos que este estilo de vestir tiene nombre y se llama 'Old money', un estilo que combina prendas elegantes con otras más casuales, dando como resultado un estilo perfecto para esas chicas más elegantes que buscan la comodidad.

El estilo más aclamado en las redes sociales no se queda sólo en las prendas de vestir, si no que ha también ha llegado al cabello a través del corte de pelo 'Butterfly', que aporta gran volumen gracias al corte en capas, raya en el medio y flequillo desflecado que, gracias a las ondas echas con la plancha, queda un efecto de melena rebelde preciosa. En redes sociales son muchas las chicas que ya han adoptado este look tan en tendencia, y es que no podemos resistirnos a él. En cuanto al maquillaje, podríamos decir que usan un estilo de lo más sencillo que casi no se nota los productos, apostando, sobre todo, por el iluminador, ya que aporta ese toque de brillo muy jugoso al rostro. Sin más te dejamos una selección de prendas que toda chica de estilo 'Old money' llevará este verano.

Mocasín destalonado, de Zara (35,95€)

Mocasín destalonado Zara

Falda midi satinada, de Mango (35,99 €)

Falda midi satinada Mango

Camisa de lino, de Massimo Dutti (39,95 €)

Camisa de lino Massimo Dutti

Tank Top, de Loewe (290€)

Tank top Loewe

Pinza flor, de Pull & Bear (4,99 €)

Pinza flor Pull & Bear

Estas son algunas de las prendas más elegantes y atemporales propias del estilo 'Old money', así que si te sientes identificada, hazte con ellas este verano.