Laura Matamoros amenaza con dejar 'Supervivientes 2024' por un concursante

La última gala de 'Supervivientes 2024' ha estado marcada por un enfrentamiento entre dos de sus participantes, Laura Matamoros y Kiko Jiménez, que culminó con la decisión de la hija de Kiko Matamoros de abandonar el programa. Lo que comenzó como una pequeña discusión sobre tareas domésticas y la convivencia en la isla, terminó en una confrontación pública que sacudió la dinámica del reality show.

El conflicto entre Matamoros y Jiménez estalló en la edición de 'Tierra de Nadie' del programa, ante la mirada atónita de los espectadores. La tensión entre ambos concursantes venía gestándose desde hace tiempo, pero alcanzó su punto álgido durante una discusión sobre la limpieza de utensilios en el campamento. Matamoros expresó su frustración ante lo que consideraba "una falta de colaboración por parte de Kiko Jiménez en las tareas diarias", lo que desató una acalorada discusión entre ambos. Los reproches y las acusaciones se intensificaron en pleno directo, con ambos concursantes lanzándose insultos y recriminaciones.

El presentador del programa, Carlos Sobera, trató de mediar en el conflicto, instando a los concursantes a "dialogar y resolver sus diferencias en privado". Sin embargo, la situación no hizo más que empeorar, con Laura Matamoros anunciando su decisión de abandonar el concurso. "¡Qué puto falso es!Me voy de aquí ya", fueron las palabras de Matamoros, visiblemente afectada por la disputa. Sus declaraciones fueron seguidas de una serie de intercambios acalorados entre ella y Kiko Jiménez, quien también expresó su descontento por la situación: "Soy un profesional y estoy aquí a pesar de que me ha llamado así de veces 'hijo de puta'".

La tensión en el programa llegó a tal punto que los presentadores se vieron obligados a interrumpir la transmisión y aplazar otros segmentos del programa. Los espectadores quedaron desconcertados ante la repentina escalada de confrontación entre los concursantes. La decisión de Laura Matamoros de abandonar el programa dejó en vilo su continuidad en el reality show, así como el rumbo que tomaría la dinámica del concurso en las próximas entregas. Los seguidores de Supervivientes quedaron expectantes ante la incertidumbre sobre el desenlace de esta turbulenta situación.