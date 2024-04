Los mejores looks de las celebrities e influencers en Coachella 2024 que nos sirven de inspiración para nuestros festivales de verano

Llega el momento más esperado por todas las amantes de la moda y la música, y es que, desde este mes comienza la temporada de los festivales más icónicos no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Atrás dejamos los looks más básicos y oscuros que todas usamos durante los meses de invierno y damos la bienvenida a las prendas más veraniegas, originales y llamativas. Esta temporada los estampados son las estrellas de nuestros looks y es por ello por lo que nuestras tiendas favoritas están llenos de luz, color y mucha alegría. Desde el estilo pijamero hasta el más 'coquette', pasando por todas aquellas prendas básicas de fondo de armario con las que buscar ese equilibrio entre tantos estampados diferentes. Cuando llega la época del año en la que se celebran todos los festivales de música, nuestras influencers favoritas nos dejan sus propuestas de looks más glamurosos, arriesgados y originales. Aunque aún queda para verano y para que den el pistoletazo de salida en España, en Los Ángeles estos últimos fines de semana se ha celebrado el festival más icónico del mundo entero: Coachella. Mucha moda, mucha música y mucha purpurina y brillos. Una cita que nadie ha querido perderse, son muchas las influencers y celebrities no solo españolas, sino del mundo entero, que han viajado hasta Los Ángeles y se han enfundado en looks muy llamativos estos dos fines de semana de abril.

¿Cómo han vestido nuestras influencers y celebrities favoritas? En Coachella (como en cualquier otro festival de música) todo vale y el concepto 'más es menos' se lleva por bandera. Desde conjuntos de pantalones y tops de encaje en color rosa hasta los shorts vaqueros más cortos con botas cowboy, pasando por las faldas de plumas más llamativas y originales. Han sido muchos los estilismos a destacar de todas las influencers del mundo entero que han disfrutado de Coachella y con las que podemos inspirarnos en a la hora de crear nuestros looks festivaleros para aquellos festivales de música este verano. Sin duda, unos shorts vaqueros son la prenda más acertada y, a partir de ahí, combinarlo con un top mucho más especial y llamativo. La clave está en los accesorios: muchas joyas de colores y, lo mejor: el maquillaje. Purpurina, smokey eyes con sombras de colores imposibles y labios rojos. Ahora que estás preparada para que comience la época de festivales, te dejamos con los looks de algunas de las influencers y celebrities que han conquistado Coachella 2024.

Marina Rivers

Abril Cols

Alessandra Ambrosio

Aitana Soriano

Lucía de Luis

Marru

Shakira

En los festivales de música todo vale, así que apuesta por el 'más es menos' y disfruta no solo de la música, sino de la moda y atrévete a crear looks llamativos y originales.