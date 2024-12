Los abrigos de plumas más elegantes y funcionales para combatir el frío con estilo

Si hay algo que hemos aprendido en los últimos años de las nórdicas, y en particular de las danesas (nuestras musas de estilo en invierno) es que cuando las temperaturas bajan cerca de los 0 grados no debemos perder el estilo por el camino, y para muestra las últimas tendencias en abrigos de plumas o plumíferos este invierno 2024/2025. Y es que atrás quedó la época en la que llevar este tipo de prendas de abrigo no era considerado para nada cool, ahora gracias en gran parte a las danesas y neoyorquinas que tienen que sufrir cada año temperaturas negativas durante meses, parece que las reinas de las nieves también han encontrado su hueco en la moda actual.

Puede que en los últimos años no te hayas atrevido a añadir un plumífero en tu armario, pero créeme este año querrás hacerlo cuando veas nuestros favoritos, palabra de una editora de moda que sabe de primera mano el frío que hace en Copenhague estos meses y como salir airosa en materia de estilo. Los encontrarás de todos los tamaños y colores, pero los que más van a triunfar esta temporada son cortos (sobre todo si eres bajita) y además del omnipresente negro no dejarás de verlos en colores claros como el beige, verde y el triunfador cromático por excelencia del año, el burdeos.

Tips de estilo para combinar tu plumífero como las expertas este invierno

Si todavía no estás segura de que esta prenda de abrigo sea la elección más inteligente en la que invertir esta temporada, toma nota.

Crea contrastes con tejidos: Combina tu abrigo de plumas con prendas de tejidos más elegantes como el cuero, la lana o incluso una falda de tweed. Este contraste no solo le dará un aire más sofisticado, sino que equilibrará el volumen del plumífero.

Complementos statement: Aprovecha la sencillez de algunos plumíferos en colores neutros para destacar con complementos llamativos. Un gorro de lana con textura, unas botas chunky o un bolso bandolera en tonos vibrantes (el burdeos es perfecto) pueden transformar por completo tu outfit.

El truco de las proporciones: Si eliges un plumífero oversize, equilibra la silueta con pantalones ajustados o leggings efecto cuero. Y si prefieres un modelo corto, dale un giro de lo más interesante combinándolo con pantalones wide-leg.

Y ahora que ya te hemos convencido para que te hagas con un abrigo de plumas y emules el estilo de las danesas, estos son nuestros favoritos con algunas opciones low cost y otras en las que merece la pena invertir.

Abrigo plumas mwm, de Mod wave movement (340 euros)

Abrigo plumas mwm Mod wave movement

Este plumífero en color ecru redefine la estética minimalista con un diseño contemporáneo y voluminoso que eleva cualquier look invernal. Perfecto para quienes buscan un estilo effortless chic sin pasar frío. Su estructura abullonada es ideal para llevar con pantalones rectos y botas moteras.

Chaqueta de plumas holgada, de Calvin Klein (279 euros)

Chaqueta de plumas holgada Calvin Klein

El toque chic y urbano que necesitas este invierno. Con su diseño holgado y su acabado negro impecable, este plumífero de Calvin Klein se convierte en un comodín para cualquier look. Úsalo sobre leggings de cuero para un aire rebelde o con un conjunto monocromático para un estilo más sofisticado.

Puffer blizard, de Blue Banana (129,90 euros)

Puffer blizard Blue Banana

El verde más deseado del invierno llega con este diseño acolchado de Blue Banana, perfecto para las amantes de la naturaleza y la moda sostenible. Su forma entallada y capucha integrada lo convierten en una opción práctica, mientras que su color fresco añade un toque de modernidad a cualquier outfit de diario.

Plumífero corto abbadia, de Moncler (990 euros)

Plumífero corto abbadia Moncler

El lujo se encuentra con la funcionalidad en este plumífero de acabado brillante en burdeos, el tono estrella de la temporada. Su diseño ceñido y estructurado lo convierte en la pieza ideal para las escapadas urbanas más frías. Combínalo con tonos neutros para dejar que el abrigo sea el centro de atención.

Anorak acolchado cuello pelo, de Mango (69,99 euros)

Anorak acolchado cuello pelo Mango

Una opción asequible y con mucho estilo. El detalle del cuello de pelo le da a este anorak negro de Mango un aire chic que lo eleva por encima del clásico plumífero.

Plumífero largo capucha water and wind protection, de Zara (89,95 euros)

Plumífero largo capucha water and wind protection Zara

Si tienes planeado un viaje a zonas verdaderamente frías estos meses, necesitas en tu armario este de Zara que te mantendrá calentita desde los 0 grados a los -35. Su diseño largo en color khaki resistente al agua y al viento es perfecto para lucir chic incluso en climas extremos.