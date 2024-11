La sudadera universitaria de Zara que Amelia Bono se ha comprado para hacer deporte es la que nosotras vamos a llevar con vaqueros

La estética college regresa con cierta asiduidad a la moda, especialmente a través de bombers o sudaderas de estilo varsity. La chaquetas la característica inicial y mangas a contraste se han convertido así en la prenda predilecta de muchas editoras de moda para elevar los looks aunque, años después, la mejor inspiración para llevarlas sigue siendo Lady Di. Y Amelia Bono nos lo ha dejado claro con esta sudadera de nueva colección de Zara que ella ha estrenado para ir a hacer deporte, pero que nosotras nos la vamos a comprar para llevar con jeans en un look muy relajado, calentito y cómodo.

Las chaquetas varsity, también llamadas beisboleras, chaquetas college o letterman jackets, regresan a la moda con cierta frecuencia. Desde que fueran toda una tendencia en los años 50, pasando por que volvieran a desearse con el estreno Grease, hasta llegar a día de hoy. De hecho, su historia es tal que hasta Lady Di las lució en más de una ocasión, demostrando que no solo es una prenda que llevar en la adolescencia. Pero nosotras no las vamos a llevar como chaqueta, si no en versión sudadera con esta opción con la que Amelia Bono nos ha hecho irnos corriendo de compras a Zara, y no esperar ni al Black Friday.

Amelia Bono con sudadear de Zara. @ameliabono

Sudadera varsity USA California de Zara (29,95 euros)

Sudadera universitaria. Zara

Una sudadera de cuello pico y manga larga acabados en rib con detalle de estampación en delantero y espalda combinada a contraste y parche en manga que Amelia Bono ha combinado con leggings, pero que nosotras vamos a llevar con vaqueros relajados.