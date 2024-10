Las chicas más pijas de Madrid van a querer copiarle a Tamara Falcó su look más cómodo con sudadera y pantalones pijameros de Oysho

El lunes en Madrid está frío, y con el cambio de horario estamos todas aún más cansada, así que nada mejor que un look cómodo como el de Tamara Falcó para arrancar la semana. Una Tamara Falcó que ha estrenado un pantalón de estilo pijamero satinado de nueva colección de Oysho que no la puede favorecer más. Un estilismo cómodo y a la vez elegante que nos puede servir perfectamente a nosotras para ir a la oficina este otoño 2024. A este grupo le sumamos los conjuntos pijameros como el que lleva Tamara Falcó de una manera moderna y casual. Las chicas más pijas de Madrid querrán saber que hemos encontrado el pantalón por menos de 40 euros.

Ya no hay dudas. Tamara Falcó se ha convertido por derecho propio en la nueva reina de estilo de la familia Preysler. Y es que la hija de Isabel Preysler sabe combinar las tendencias como nadie, con clase, elegancia y ese toque pijo que tanto nos gusta de ella. Que oye, por algo es marquesa. ¿Somos fans de Tamara Falcó? Confirmamos. Pero no solo nosotras, y es que sabemos que las chicas madrileñas más clásicas y pijas que aman la moda van a querer copiarle este lookazo a Tamara Falcó en cuanto lo vean. ¿O nos equivocamos? Yo votaría que no lo hacemos. Y es que si hay algo que no puede faltar cada otoño en el armario de las chicas más pijas y elegantes es una gabardina (o trench). Y este lunes ella lo ha combinado de la forma más casual con una sudadera, pantalones pijameros y gorra.

Pantalón recto con modal de Oysho (39,99 euros)

Pantalón pijamero. Oysho

Porque si hay algo que Tamara Falcó ya ha sacado de su armario, es la eterna gabardina perfecta para el otoño en Madrid. Y es que, ¿quién ha dicho que con una gabardina clásica y pija no se puede convertir en el lookazo más en tendencia y con rollazo de todos? Porque sí, se puede. Y Tamara Falcó nos lo ha vuelto a demostrar a base de básicos sencillos, cómodos pero a la vez mega en tendencia.