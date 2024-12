Este truco viral de TikTok cambiará la forma en que eliges tus looks

Sabemos cómo funciona la historia. Te plantas frente al armario, pensando que vas a encontrar el look perfecto, pero la realidad es otra, o no sabes por dónde empezar o sientes que no tienes nada que ponerte. Y ahí empieza la frustración, los cambios de ropa y el caos. Pero, ¿y si te dijera que existe un truco fácil, rápido y que cambiará por completo la forma en la que eliges tus outfits?

Lo hemos encontrado en TikTok, y como no podía ser de otra manera, ya es viral (por aquí no podemos parar de analizarlo en bucle), en él la influencer nos muestra una serie de pasos infalibles que prometen hacer que tus looks sean impecables sin esfuerzo. No importa si eres de las que ama los básicos o si prefieres arriesgar con las tendencias más locas: esta fórmula funciona para todo el mundo. Como editora de moda, te confirmo que estos trucos tienen todo el sentido del mundo y de verdad, funcionan. Además, lo mejor es que no necesitas gastar un dineral en ropa nueva; solo hace falta mirar tu armario de otra manera. ¿Preparada para descubrirlo? Vamos a desmenuzar el método que podría convertirse en tu mejor amigo a la hora de vestir desde ahora y para siempre.

Contrasta colores y texturas para un look 10

Uno de los pilares del truco es aprovechar el contraste entre tejidos y colores para lograr un look equilibrado y visualmente atractivo. Por ejemplo, si tienes una camisa satinada, combínala con unos jeans desgastados; si apuestas por un look monocromático, juega con texturas como punto, cuero o lino. Además, limitar tus outfits a tres colores principales garantiza armonía en el conjunto. ¿Cómo aplicarlo? Imagina un look en beige, blanco y marrón: el resultado será sofisticado y perfecto tanto para la oficina como para una cena informal.

Añade un tercer elemento (y cambia el juego)

Este es, sin duda, uno de los mejores trucos del vídeo: el tercer elemento. ¿Qué es? Básicamente, una pieza extra que hace que todo tu outfit se vea más trabajado. Por ejemplo, si llevas unos pantalones y un top básico, una chaqueta oversize, un chaleco estampado o incluso un cinturón llamativo pueden ser ese toque final que eleva el look. Es como ese pequeño detalle que hace que la gente piense que te has montado un lookazo, aunque realmente solo tardaste dos minutos en decidirlo.

Accesorios que marcan la diferencia

Los accesorios son como el maquillaje de los outfits: bien elegidos, transforman todo. Aquí la clave es ser estratégica. Un collar llamativo, unos pendientes grandes o un bolso estructurado pueden ser los protagonistas, pero no los pongas todos juntos. Por ejemplo, si llevas un vestido sencillo, unas botas altas y un bolso llamativo pueden ser todo lo que necesitas. Y si tu outfit ya tiene estampados o colores fuertes, opta por complementos más discretos. Es cuestión de equilibrio, como todo en la vida.

Equilibra las proporciones (y estiliza tu figura)

Este es el clásico truco de las estilistas que nunca falla. Si llevas un top ajustado, combina con pantalones anchos o faldas con vuelo. ¿Prefieres un jersey oversize? Entonces opta, por una parte, de abajo más ceñida como unos leggings o una falda lápiz. No solo hará que el look se vea más en tendencia, sino que también te sentirás más cómoda y favorecida. Este equilibrio entre volúmenes crea un efecto visual que estiliza tu figura sin esfuerzo.

Un truco extra: haz fotos de tus mejores outfits y guárdalas en tu móvil. Así, cuando no sepas qué ponerte, solo tendrás que mirar tu galería y listo. Es como tener tu propia guía de estilo personalizada.

TikTok ha vuelto a demostrar que, a veces, las mejores ideas son las más simples. Este método no solo te ayudará a ahorrar tiempo por las mañanas, sino que también hará que te sientas más segura y estilosa cada vez que salgas de casa. Así que ya lo sabes: tres colores, el tercer elemento, accesorios estratégicos y equilibrio en las proporciones. Fácil, ¿verdad? Aplica estos trucos y prepárate para convertirte en esa persona que todo el mundo admira por su estilo sin esfuerzo.