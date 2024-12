Todos los abrigos de ante que añadirás a tu lista de compras de Papá Noel

Efectivamente, a causa de la bajada drástica de las temperaturas, los abrigos se están convirtiendo en nuestro mejor aliado. En las últimas semanas, hemos hablado sobre los abrigos peluche, los modelos de borreguillo, de corte masculino o los plumíferos como las preferencias de esta temporada. Pues bien, a todo ello se le suman los abrigos de efecto ante (también llamados de antelina o de doble faz), que se están posicionando como uno de los más llevados de este invierno. No debería extrañarnos su éxito. Recordemos que durante el otoño se confirmó la vuelta de las cazadoras de efecto ante gracias a las últimas colecciones de Gucci, Miu Miu o Ralph Lauren. Asimismo, esta moda viene de la tendencia del estilo bohemio que tan de moda está en la actualidad, protagonizada por un mayor uso de las botas cowboy, las faldas de flecos o dichas prendas de efecto ante. Pues bien, ahora este tejido se ha extrapolado a los abrigos más calentitos con la intención de ofrecer un respiro acogedor, cálido o elegante a todos nuestros estilismos. Aunque su versatilidad sea infinita, los estamos viendo este material en formato de corte masculino, combinado con borreguillo o pelo sintético, acolchado o a modo de bomber. Aunque no sea el más cómodo en cuanto a su cuidado, lo cierto es que es uno de los más básicos en el fondo de armario de cualquier mujer, puesto que otorga sofisticación, así como tiene una textura agradable.

Los abrigos de efecto ante son un básico de fondo de armario que siempre hemos tenido como salvavidas. No obstante, esta temporada otoño-invierno 2024/25 está destacando por la abundancia de la oferta que las marcas españolas low cost han puesto a nuestro alcance. Por lo que si no has conseguido tu favorita durante las compras del Black Friday, es el momento de pedirla en tu lista de Papá Noel. O, incluso, son perfectas para reservarlas para los regalos para madres de esta Navidad. Zara, H&M, Mango o Lefties son algunas firmas españolas que no han dudado en lanzar un sinfín de modelos de abrigos de efecto ante que combinarán con todos los looks posibles de invierno con la seguridad de no pasar ni una pizca de frío. Para tener una mejor idea de los diseños más en tendencia o que darán juego a tu vestidor, nuestra redacción ha seleccionado los seis abrigos de efecto ante que añadirás a tu lista de compras de Papá Noel.

Abrigo de efecto ante de corte masculino, de Lefties (23 euros)

Abrigo de efecto ante de corte masculino. Lefties

Abrigo de efecto ante oversize, de H&M (129 euros)

Abrigo de efecto ante oversize. H&M

Abrigo de efecto ante reversible, de Zara (80 euros)

Abrigo de efecto ante reversible. Zara

Abrigo de efecto ante con cuello de borreguillo, de Mango (50 euros)

Abrigo de efecto ante con cuello de borreguillo. mANGO

Abrigo de efecto ante con hebillas, de Primark (38 euros)

Abrigo de efecto ante con hebillas. Primark

Abrigo de efecto ante de corte mini, de Bershka (60 euros)

Abrigo de efecto ante de corte mini. Bershka

¿Cuál es tu preferido? Nosotras, lo único que tenemos claro es que no podemos pasar este invierno sin invertir en un abrigo de efecto ante.