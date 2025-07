El conjunto calado de rebajas de El Corte Inglés que Rocío Osorno ya ha metido en su maleta para la playa

Rocío Osorno ha vuelto a dar en el clavo con uno de esos looks que gritan “verano chic” desde lejos. La influencer ha aprovechado las rebajas de El Corte Inglés para fichar un conjunto calado de la firma Tintoretto que es, directamente, un flechazo para tus vacaciones en la costa. ¿Lo mejor? Está rebajadísimo y es ideal tanto para pasear por el paseo marítimo como para lucir con bikini debajo camino del chiringuito.

Las prendas caladas son una de las grandes tendencias del verano. Su estética artesanal, inspirada en el crochet y el ganchillo, aporta ese aire bohemio y relajado que tanto se busca cuando suben las temperaturas. Además de ser ligeras y transpirables, permiten jugar con transparencias de forma sutil, creando looks sofisticados con un punto sexy sin esfuerzo. Ya sea en forma de vestidos, tops o faldas, este tipo de tejidos se ha convertido en un imprescindible en los estilismos de playa y ciudad.

El conjunto calado más favorecedor del verano

Se trata de un dos piezas en color azul marino compuesto por un top de tirantes con escote en pico (antes 35,99 euros, ahora solo 15,99 euros) y una falda larga calada a juego (rebajada de 59,99 € a 39,99 €). Un set fresco, cómodo y con ese punto artesanal tan de moda este verano, gracias a su tejido de ganchillo que deja entrever lo justo para darle un aire sexy pero sofisticado como deja claro Rocío Osorno en su cuenta de Instagram.

El look de Rocío Osorno. @rocioosorno

El estilismo elegido por Rocío demuestra que este tipo de prendas funcionan igual de bien con alpargatas que con sandalias planas o incluso con un capazo de rafia para un toque aún más mediterráneo. Además, al ser piezas versátiles, también puedes combinarlas por separado con vaqueros o una camisa blanca fluida para multiplicar las opciones en tu maleta de verano.

Si estás pensando en renovar tu fondo de armario vacacional, esta es la señal que esperabas. Porque, como bien dice Rocío, “todos los looks de rebajas de @elcorteingles me encantan”, y este en concreto no tardará en agotarse.