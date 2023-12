Todo al negro, así es el look todoterreno de Amelia Bono de abrigo de paño y sombrero para comenzar sus vacaciones de Navidad

Amelia Bono nos ha conquistado esta mañana con un look de lo más sencillo y elegante. La celebritie se mostraba muy feliz en un reels de Instagram porque se va de viaje con su familia a un destino que todavía nos ha desvelado pero que estamos seguras de que disfrutará como la que más. Cuando nos vamos de viaje, nos cuesta encontrar un look todoterreno con el que estar cómodas pero sin perder la elegancia a la que todas aspiramos, sea la ocasión que sea. En este sentido, Amelia Bono tiene un máster y acierta rotundamente con cada look que nos muestra en redes sociales. Por ejemplo, para una tarde de fin de semana con amigos este diciembre, Amelia Bono apostaba por un jersey dorado, una opción muy sofisticada y cómoda que todas tenemos en nuestro armario y que casa a la perfección con las fechas en las que estamos. Ella es una gran amante de las chaquetas oversize, apostando por ellas en numerosas ocasiones, como este look de chaqueta negra, pantalones oscuros y zapatillas blancas que Amelia Bono luce para el día a día. Para dar comienzo a sus vacaciones de Navidad, la celebritie ha optado por un 'total black' compuesto por pantalones negros anchos tipo chandal, un jersey fino y, como joya de la corona, un abrigo negro de paño y un sombrero en el mismo color.

Este look de Amelia Bono es tan cómodo y versátil que lo podemos llevar para distintas ocasiones, dependiendo del calzado y los accesorios que llevemos. Sabemos que ella lo ha escogido para estar cómoda durante su viaje pero, si modificamos los accesorios que lleva, podremos crear un look apto para ir a la oficina o incluso para una cena informal con amigas. ¿Cómo modificaríamos el look de Amelia Bono para convertirlo en un look de oficina? En lugar del sombrero, podríamos llevar una diadema de terciopelo, un accesorio muy en tendencia, una camisa romántica en beige con cuello romántico y, como toque final, unas bailarinas o unas Mary Jane con un poco de tacón. En cuanto al bolso, uno grande de algún color llamativo sería la opción más indicada, ya que dará un poco de luz al look. Por otro lado, si la tarde se alarga y tenemos cena con amigas, usando unas botas altas de tacón y una camisa algo más sexy con transparencia obtendremos un look que no pasará desapercibido. De nuevo, Amelia Bono nos ha vuelto a enamorar con este look tan versátil y cómodo para disfrutar de la vacaciones esta Navidad.

Abrigo oversize soft, de Zara (59,95 euros)

Abrigo oversize soft Zara

Sombrero lana, de Parfois (23,99 euros)

Sombrero lana Parfois

Un acierto absoluto el de Amelia Bono para dar comienzo a su viaje de Navidad junto a su familia y amigos.