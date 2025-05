Del debut de Georgina con tatuaje a Rosalia hecha escultura, los looks de las españolas en la alfombra roja de la MET Gala 2025

El rumor se ha confirmado, y por todo lo alto, Georgina Rodríguez ha tocado el cielo de la moda con su presencia en la MET Gala 2025, o lo que es lo mismo, los Oscar de la moda. En una noche donde la presencia española ha jugado un papel importante. No solo hemos visto a Georgina, también a Rosalía por cuarta vez o a Jon Kortajarena. Es decir, que España también ha triunfado esta edición en las escalinatas más codiciados por todos en la industria fashion.

Una alfombra roja de la Met Gala 2025 ha sido para el recuerdo con los impresionantes estilismos que nos están dejando todos los invitados. Como cada año, una temática marca el dress code de la noche de los 'Oscars de la moda' y este año es "A medida para ti" basado en el tema "Impecable: la confección del estilo negro", que acompaña la exposición de este año. Una temática que hace honor a la obra 'Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity', donde se pone en valor el estilo del dandi negro. Y la verdad, es que este año lo han cumplido bastante bien todos los invitados.

Los looks de los españoles en la MET Gala 2025

Georgina Rodríguez, embajadora global, ha llegado de la mano de Charlotte Tilbury, la exitosa empresaria y maquilladora de las estrellas. Y lo ha hecho como su invitada oficial, después de ser imagen de la firma en su última campaña. Lo que seguro que nos va a dar un gran capítulo en su reality de Netflix. La novia de Cristiano Ronaldo se ha estrenado esta noche como invitada a la exclusiva en Nueva York con un diseño negro lencero con detalles de encaje, y gran apertura en la pierna de Vetements, y tatuaje con el logo de la firma, con quien desfiló en París. Vetements ha optado por colaborar con el tatuador Ganga para crear un diseño exclusivo con el logo de la marca que la española ha lucido en el brazo izquierdo.

Georgina en la MET Gala. Gtres

Rosalía ya es prácticamente historia de España en la MET Gala, y este año lo ha hecho vestida de Balmain, con un todo al blanco a través de un vestido escultórico que buscaba erigirla como musa. Su aparición en las escaleras del Metropolitan Museum es siempre uno de los momentos más icónicos, de su vestido de Dior o su ya histórico look de Givenchy con gafas de sol a juego. Inspirado en el concepto "made to measure", hecho a medida,y en el origen mismo de la moda como arte manual, el vestido se construyó sobre un maniquí, pero no uno cualquiera: el de Rosalía. Rousteing señaló: "La idea era partir del maniquí para luego hacer suyo el vestido. Es mi musa y esta noche ella es la protagonista".

Rosalía en la MET Gala 2025. Gtres

También, Jon Kortajarena con un smoking negro clásico, impecablemente entallado, y como guiño retro, un bigote fino, flor roja y gafas de sol.

Jon Kortajarena Agencia AP

O lo que es lo mismo, la bandera española ha brillado bien alto con nuestra representación en la MET Gala 2025.