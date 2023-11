Dulceida tiene los botines de tacón que toda experta en moda (y no) necesita en su fondo de armario ante cualquier emergencia

Dulceida ha vuelto a casa este fin de semana y tenemos que decir que le ha sentado muy bien y sus seguidores lo saben. Solamente hace falta que visites su perfil de Instagram y veas tanto sus últimas stories como su reciente publicación. Además de estar rodeada de sus mejores amigos, como Luc Loren o Natalia Beciu, no ha podido estar más reluciente y guapa con untotal look negro, transparente y con brillantes de la pasada colección de Mugler x H&M. Sin embargo, a nosotras se nos han ido los ojos directos a los botines de tacón que todas deseamos tener en nuestro fondo de armario para los looks de invierno (y aquellos de Navidad que estamos empezando a planificar). Exactamente, estamos hablando de los botines negros que toda mujer que está enterada de las tendencias necesita, porque con ellos se sentirá una mujer empoderada. Son de la colección Dulceida x Krack, una colaboración que esperamos cada año con ganas para saber qué se llevará durante esta temporada.

Estamos en el momento adecuado para ponernos en búsqueda de los botines negros con tacón más cómodos y que favorezcan la silueta. No obstante, no hace falta que indagues más, porque estamos convencidos de que el modelo 'Hotel' de la colección de Dulceidaes el ideal para tus looks más arriesgados. Tienen un diseño tan básico que los puedes combinar desde con unos pitillos vaqueros y una camisa romántica hasta con un minivestido para ser la reina de la fiesta (como lo ha sido la influencer). Indiscutiblemente, es un calzado que se pondría o bien Aitana para impresionar en sus conciertos o bien Paula Echevarría para conjuntarlo con unos leggings.

Dulceida con un botín de tacón negro de su colección Dulceida x Krack. @dulceida

Botín 'Hotel', de Dulceida x Krack (60 euros)

Si Dulceida ha lanzado estos botines de tacón es porque está segura de que va a ser un todoterreno en los estilismos del streetwear. Versátiles, estilosos y ponibles. Reúnen todo aquello esencial para invertir en ellos.