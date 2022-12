Lo mejor que puedes pedirles a los Reyes este año son unos botines negros, y estos son nuestros favoritos

A punto de llegar uno de nuestros días favoritos del año, los Reyes Magos, y no solo por los regalos, si no también por toda la magia que conlleva, empezamos a pensar en qué prendas o accesorios podemos ir incluyendo en nuestra lista a sus reales majestades para que nos traigan por haber sido buenos este año. Y saturados todos un poco de la ropa de fiesta, el brillo y las lentejuelas, hemos decidido que lo más inteligente que podemos hacer es pedirles algo que sigamos usando el resto del año y que nos combine con todo o casi todo nuestro armario. La respuesta a la que hemos llegado es que hay pocas cosas tan útiles en el armario femenino, o al menos en el zapatero como un botín negro. Da igual el modelo que sea, incluso si es plano, de tacón ancho o tacón fino. Porque te aseguramos que un buen botín negro siempre te sacará de más de un apuro. Como expertas, siempre que tenemos que dar consejos sobre este calzado decimos lo mismo: mejor apuesta por un material de calidad y resistente a las inclemencias del tiempo, ya que es un zapato que usarás sobre todo en invierno, donde el clima es más inestable y las lluvias pueden ser frecuentes. El cuero siempre es una buena idea para unos botines negros, ya que no solo aguanta bien todo esto, si no que si sabes cuidarlo consigue ponerse más bonito con el paso del tiempo.

Otro de los consejos que nos gusta dar es que optes por un modelo que se adapte a tu forma de vida y a tus gustos. Si eres más de calzado plano que de tacones no lo dudes. Si sueles vestir más con pantalones que con vestidos apuesta por botas más ajustados o cowboy, mientras que los tipo Chelsea o con detalles de gomas lucen mejor con las piernas al aire. O las botas muy altas como las de Paula Echevarría o las UGG mini más virales del invierno.

Botín elástico tacón ancho, de Zara (49,95 euros)

Botín piel estilo cowboy, de Mango (59,99 euros)

Botines de cuña, de H&M (44,49 euros)

Botín de piel con tacón, de Parfois (55,99 euros)

Botín negro de ante con tacón, de Anna Field (48,99 euros)

Podemos encontrar modelos incluso con detalles metálicos o de pedrería, que pueden ser ese toque diferenciados que estabas buscando. Pero si no lo tienes claro lo mejor es un modelo clásico y sencillo, de esos que no pasan de moda y al que podrás seguir recurriendo año tras año.