Una editora de moda nos confiesa las 5 tendencias que no deberías llevar este 2024

Con la entrada del año nuevo, el 2024, nos planteamos muchos propósitos y objetivos que queremos cumplir durante los próximos doce meses, pero, además, el final de año también significa dejar atrás todas aquellas tendencias que no formarán parte de nuestro armario durante estos doce meses que nos deparan. Si bien es cierto que, como todas sabemos, la moda va y viene, como por ejemplo los pantalones de tiro bajo acampanados que tan en tendencia estuvieron en la década de lo dos mil, o los pantalones cargo que durante este 2023 fueron un imprescindible. Por ello, nunca está de más guardar en el fondo del armario todas aquellas prendas que han sido tendencia y que las hemos adoptado, adaptándose a nuestro estilo, sea cual sea este. Sin embargo, hay tendencias que quedarán en el olvido, y no pasa nada. Son prendas más llamativas, diferentes y no tan versátiles, con lo cual, lamentándolo mucho, quedarán relegadas a "tendencias virales del 2023".

¿De qué tendencias hablamos? Todas las editoras de moda están de acuerdo y es que, hay tendencias que es mejor dejarlas atrás. Por ejemplo, la tendencia 'Barbiecore', se quedará en el 2023, y es que esta ha sido una de las más virales este año pasado, pues todas las chicas amantes de la moda han incorporado el color rosa en sus looks del día a día, como por ejemplo Tamara Falcó y su bikini rosa. Otra de las tendencias que sí o sí quedarán en el olvido será el corte 'cut out' en las prendas, y es que esta, pese a que ha sido un must en nuestro armario este año 2023, como el vestido 'cut out' de Alba Díaz, no lo veremos tanto en nuestra tiendas favoritas. Sin más que añadir, te contamos cuáles son las 5 tendencias que no veremos en tiendas este 2024.

1. Las chaquetas de corte cropped.

En tiendas hemos visto este tipo de chaquetas a mansalva, y han sido muchas las influencers como Rocío Osorno que han querido prendadas de estas prendas, usándolas para un sinfín de ocasiones. Son muy elegantes y se adaptan a todo tipo de looks pero, el corte por encima de la cintura, hacen que no sean tan versátiles ni encajen en todo tipo de cuerpos, ya que tienden a acortar la figura según tu estatura.

Americana cropped, de Stradivarius (29,99 euros)

Americana cropped Stradivarius

2. El calzado plano terminado en punta.

Ha sido el estilo de calzado que han adoptado todas las chicas más elegantes de Madrid. Sin embargo, son difíciles de llevar, pues, pese a que estiliza la figura y hace efecto 'piernas más largas', son un tanto eclécticas y no son se adapta bien a cualquier look ni a cualquier estilo. Por ello, pensamos que este año 2024 quedarán en el olvido.

Zapato plano destalonado lazo, de Zara (35,95 euros)

Zapato plano destalonado Zara

3. Tendencia 'Barbiecore'

La tendencia 'Barbiecore' ha sido una de las más virales este año 2023 gracias a la películaBarbie. Nuestro armario se ha visto repleto de prendas en color rosa pero, este 2024, todas las amantes de la moda estamos de acuerdo en que el rojo será el color predilecto, por lo que esta tendencia quedará relegada en la memoria de todas.

Falda satinada plisada, de Zara (29,95 euros)

Falda plisada Zara

4. Pantalones pitillo

Los pantalones pitillo nos acompañaron durante la década de los domil y, pese a que se trata de un pantalón sencillo, clásico y atemporal, como ya hemos ido viendo en los últimos años, los pantalones rectos, acampanados y de estilo cargo están arrasando en tiendas. Nunca está de más tener este tipo de pantalones en nuestro armario por si en algún momento debemos recurrir a él, pero, sin embargo, no serán un imprescindible en nuestros looks este 2024.

Jeans skinny tiro alto, de Mango (29,99 euros)

Jeans skinny tiro alto Mango

5. Corte 'cut out'El corte 'cut out' ha sido uno de los más llevados este 2023 por todas las amantes de la moda, y es que, además, ninguna influencer ha querido quedarse atrás. Desde Alba Díaz y Aitana, hasta Rocío Osorno y Amelia Bono, todas las chicas más estilosas de España se han sumado a esta tendencia tan icónica que deja entrever partes del cuerpo creando looks de lo más sexy, arriesgado y muy original. Sin embargo, es momento de decirle adiós para dar paso a otras tendencias que sí estarán esta temporada, como el escote bardot en prendas como vestidos y jerséis.

Vestido entallado cut out, de Zara (22,95 euros)

Vestido cut out Zara

Estas son algunas de las tendencias que arrasaron durante el 2023 pero que no proseguirán en nuestro armario este año.