Las tendencias que tienes que fichar para el inicio de 2023 antes de que acabe el año

La llegada del nuevo año está a la vuelta de la esquina y aunque no lo parezca, necesitamos fichar las nuevas tendencias para el 2023 antes de que acabe el año. Pero, ¿por qué? Te preguntarás. Pues, es muy fácil, llegan las rebajas de enero y hay que fichar los looks más top del 2023 y siempre teniendo en cuenta las tendencias que nos llevarán a ser unas fashion victims en el año que viene. Las tendencias en moda vienen pisando fuerte y estamos deseando ver nuestras expertas en moda favoritas lucir los colores, tejidos y texturas más trendy para el 2023.

Entre las tendencias del año que viene encontraremos desde colores radiantes que se convertirán en el must durante toda una temporada hasta prendas que perduran en el tiempo o el regreso de tejidos que ya estuvieron muy presente en otras temporadas. El denim, el encaje, la seda y el crochet serán las principales tendencias en texturas y estamos deseando ver cómo combinarlo en el nuevo año.

Flecos en nuestros looks

Volverán los flecos a nuestra vida. En 2022 ya los pudimos ver poco a poco en algunos accesorios pero, para el año que viene, volverá a nuestras prendas y garantizarán el movimiento de nuestros looks más top de la temporada.

El verde será el color del verano

Si el año pasado el color del verano fue el naranja, en 2023, veremos el verde como el gran protagonista de nuestros looks. En todas las tonalidades y para todos los gustos. Mentiríamos si no os confesaremos que estamos deseando ver brillar este color en nuestros looks, ya sea en total looks o prendas sueltas.

No abandonaremos nuestros vaqueros favoritos

Algo tenemos claro y nuestras expertas de moda nos lo han demostrado durante años, el denim es el tejido más recurrente por excelencia y no lo abandonaremos en 2023. Compartiremos grandes momentos junto a nuestros pantalones vaqueros favoritos.

El crochet

Ya triunfó en 2022 y en 2023 vuelve a protagonizar ciertas partes de nuestros looks. Desde tops hasta pantalones con este tejido hemos visto en las pasarelas y, estamos seguros, llegarán a los catálogos de nuestras firmas favoritas.

Estilo militar desenfadado

Este estilo se consolidará en 2023 y hará que el pantalón cargo y los bolsillos sean los imprescindibles de nuestros armarios. No olvidéis tener un pantalón con bolsillos en vuestro vestidor porque... ¡siempre son un éxito!

Vuelve el encaje y la seda para el verano

Ya lo dijo Carmen Lomana, la seda es uno de los tejidos que nunca pasa de moda y así es, este año volverá junto al encaje para aportar elegancia a nuestros looks más veraniegos.

Así es como vestiremos en 2023, ¿a qué esperas para fichar todas las tendencias que llevaremos el próximo año?