Las 8 primeras tendencias de 2023 que ya puedes fichar con descuento en las rebajas de invierno

Desde que empezase el 2023, las rebajas de invierno 2023 han sido lo más comentado en los primeros días del año, bueno, entre comillas, habría que sumarlo la elegancia de Mariló Montero en las campanadas, el mensaje de paz que lanzó Cristina Pedroche antes de acabar el año o la canción viral de Shakira junto a Bizarrap. Pero, lo que es un hecho es que, en cuanto a moda se refiere, las primeras tendencias ya se empiezan a ver por las calles de nuestra ciudad y sin ninguna duda, parece que el truco para las rebajas de Zara que nos descubrimos en aquella cuenta de TikTok, ha merecido la pena.

Las expertas en moda se han puesto las pilas y nos están llenando de grandes tendencias las calles, ya hemos visto lucir los mocasines perfectos a Rocío Osorno, las botas muy altas a Carmen Lomana o el chándal ideal para los que teletrabajan de la mano de Sara Carbonero. Sin ninguna duda, los primeros fichajes del 2023 están aquí y las rebajas de Zara, Mango y Bershka, lo saben. Por ello, os traemos la lista de las 8 primeras tendencias del año y que ya puedes fichar con descuento, en estas rebajas, de nuestras firmas low cost favoritas (y de nuestras influencers). No cabe duda de que este año, la moda viene más fuerte que nunca y arrasar con lo más trendy por las calles de nuestra ciudad, será más fácil que años anteriores.

Desde abrigos imposibles hasta botas XXL que convertirán nuestros looks en un absoluto éxito, así es como las rebajas de invierno nos acercan a las primeras tendencias del año.

Gabardina Cruzada Oversize, de Zara (45,99€)

GABARDINA CRUZADA OVERSIZE FOTO: Zara

Abrigo Largo Bouclé Limited Edition, de Zara (79,99€)

ABRIGO LARGO BOUCLÉ LIMITED EDITION FOTO: Zara

Cuerpo asimétrico Volantes, de Zara (19,99€)

CUERPO ASIMÉTRICO VOLANTES FOTO: Zara

Pantalón cargo efecto piel, de Mango (29,99€)

Pantalón cargo efecto piel FOTO: Mango

Vestido canalé cuello vuelto, de Mango (25,99€)

Vestido canalé cuello vuelto FOTO: Mango

Botas elásticas XL con tacón cromado, de Bershka (25,99€)

Botas elásticas XL tacón cromado FOTO: Bershka

Falda midi cargo parachute, de Bershka (15,99€)

Falda midi cargo parachute FOTO: Bershka

Falda pantalón denim confort, de Bershka (12,99€)

Skort denim confort FOTO: Bershka

En 2023, no cabe duda de que arrasaremos con los looks en las calles de nuestra ciudad y estamos deseando ver como nuestras celebrities e influencers favoritas nos ayudan a inspirarnos para combinar todas las tendencias más top del año en looks espectaculares y que nos harán brillar. Recuerda, este año, la moda viene más fuerte que nunca, ficha las mejores rebajas que el año viene cargado de buenos momentos y grandes momentos estilísticos.