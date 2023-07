El elegante y discreto vestido verde esperanza de Kate Middleton para la final de Wimbledon

Sin lugar a dudas, Kate Middleton es toda una inspiración para muchas chicas que encuentran en ella un estilo de lo más elegante, clásico y atemporal. En la mayoría de los actos públicos a los que acude, Kate Middleton apuesta por vestidos sencillos, de corte clásico y en tonos neutros y lisos, como por ejemplo este vestido en azul con escote asimétrico de la diseñadora Jenny Packham que llevó Kate Middleton para su actuación en Eurovisión 2023, una aparición que no pasó desapercibida y que causó mucha sensación. La Duquesa de Cambridge desprende glamour y mucho estilo con cada look que luce en distintas ocasiones, siendo siempre una apuesta segura y toda una referente en estilo y moda. Para la final de Wimbledon, Kate Middleton ha apostado por un vestido midi en tono verde esperanza que combina a la perfección con su tono de piel y de su pelo, lo cual hace que este look sea perfecto para un campeonato de tennis.

El vestido que lleva Kate Middleton es un diseño de Roland Mouret de corte midi, mangas cortas y cuello a la caja. Cuenta con un detalle de volante en la parte superior del pecho que lo hace aún más especial. Para el calzado, la Duquesa de Cambridge ha apostado por un modelo de stilettos en tono nude de la firma italiana Gianvito Rossi, un clutch también en tono nude de la firma londinense Emmy London y, como detalle final, unos pendientes esmeralda muy discretos. Kate Middleton nos ha dado, de nuevo, una lección de estilo y saber estar que tanto la caracteriza y es que ella siempre sabe lucir perfecta para cada ocasión, como ha sido el caso del día de hoy en el que se desputaba la final de Wimbledon 2023.

Kate Middleton en la final de Wimbledon GTRES

Vestido midi de manga corta, de Roland Mouret (£750)

Vestido midi manga corta Roland Mouret

Un vestido sencillo, clásico y muy elegante que podríamos usar para ocasiones especiales.