Emma García, tajante con Makoke tras su petición

El programa de este sábado en la parrilla televisiva de Telecinco ha estado cargado de tensión en varios momentos de la tarde. Dejando un espacio para comentar la salida de Oriana Marzoli de la casa de ‘Gran Hermano VIP’, las exconcursantes de su sexta edición, Miriam Saavedra y Makoke, han compartido un momento en el que quedaba clara su enemistad. No es nada nuevo que entre las dos televisivas nunca ha habido una relación de concordia.

“La conozco y bastante bien de fuera, pero, independientemente de eso, desde el cariño y el respeto que le tengo a la casa de GH, que ha sido mi casa durante mucho tiempo, me parece una falta de respeto, una falta de todo. De vergüenza, de respeto, de consideración hacia la organización”, comenzaba tajante Miriam Saavedra sobre Marzoli.

Oriana Marzoli abandona 'Gran Hermano VIP' Mediaset

Por su parte, Makoke trató de intervenir en reiteradas ocasiones, aunque fue cortada por la ‘reina inca’: “perdón, déjame que termine, Makoke, que ahora te tengo que decir algo a ti también”.

Pero la cosa no quedó en unas pocas interrupciones: “ella se va a otros programas por las tardes y va hablando de mí. No sé por qué no me lo dice a la cara. Ahora tienes a La reina Inca en tu cara”, dijo Saavedra refiriéndose a cuando Makoke asistió al programa de ‘Así es la vida’, donde habló de su experiencia con la que fue pareja de Carlos Lozano. Ha seguido su discurso, refiriéndose a ella como ‘Makoka’, un mote usado en su paso por la casa de Gran Hermano. Ante esto Emma García ha tenido que mediar en la discusión: “Eh, eh, eh, vale. Vamos a continuar contándolo bien. Sin tonterías, sin faltas de respeto. Ojo, ¿eh?”, respondía a las palabras de Miriam de manera contundente y sin tolerar este comportamiento.

Y es que esta no ha sido la única decisión que la presentadora del programa ha tenido que tomar respecto a sus colaboradoras. En torno a mediados de la tarde Emma García empezó a ver como la televisiva Makoke parecía algo nerviosa: “estás moviéndote detrás de la cámara y no sé si quieres entrar o qué quieres hacer”, comentaba a la madre de Javier Tudela. Acto seguido le ha indicado que se acercara y que le comentara aquello que le “inquietaba”, a lo que le ha respondido que “estaba hablando que es el bautizo de Hugo y están mis hijos. Estaba pidiendo irme un poco antes para estar con ellos. Es que Arantxa es como una hermana”.

Ante la sorpresa de la presentadora, puesto que el programa en el que la expareja de Kiko Matamoros estaba colaborando termina a las 21:00, no ha podido evitar soltar un “vamos, que te quieres ir”. Tras la insistencia de Makoke, Emma García le ha respondido muy claramente: “Son las 18:00 de la tarde y este programa es hasta las 21:00, el bautizo ha sido a la 13 y ha habido comida ya no llega. Eso sí, si uno se va a esta hora y el programa dura lo que dura pues cobra la mitad”.