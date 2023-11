Nos quedamos boquiabiertos con el espectacular vestido hecho en España en color lila y corte cut out de Paula Echevarría

No hay día que Paula Echevarría, una de nuestras celebrities favoritas, nos enamore con uno de sus looks, ya sean para pasar el día en la ciudad de reuniones como para ocasiones especiales. Esta semana acudía a Sevilla para los Latin Grammys, donde nos mostraba su espectacular look para la fiesta de después del evento, un vestido metalizado corto en color rosa pastel rosa con gran escote y mangas abullonadas que combinaba con unas maxi botas joya moradas que Paula Echevarría lucía hasta altas horas de la madrugada disfrutando con sus amigos de profesión y el ambiente que se respiraba en la ciudad andaluza. No es la primera celebritie que apuesta por las maxi botas, María Fernández Rubíes vestía sus botas altas cowboy junto a un vestido mini blanco con gran vuelo durante su viaje a Marbella para celebrar la despedida de soltera de su amiga Marta Pombo. Este tipo de botas altas sientan fenomenal para todo tipo de chicas, desde las más bajitas hasta las chicas altas, ya que hacen efecto óptico de piernas más largas y, junto a un vestido corto crearemos el look perfecto para ocasiones especiales. Paula Echevarría apostaba, nuevamente, por un vestido corto para la noche de ayer, un modelo rosa muy ceñido que combinaba con unos stilettos de punta en color dorado, un calzado básico de fondo de armario que podremos usar en un sinfín de ocasiones.

Paula Echevarría es pura inspiración, siendo toda una referente para muchas chicas jóvenes que quieren adoptar un look parecido al de la celebritie. Ella tiene un estilo de lo más sencillo, cómodo, casual y muy en tendencia, sumándose a aquellas tendencias que van acorde a su personalidad, siendo de las primeras en usar aquellas prendas que prometen hacerse un hueco en nuestro armario. Ocurrió con el tank top, pues Paula Echevarría lucía su tank top blanco de Loewe abril, antes de que se convirtiese el la prenda más icónica de la primavera y el verano, y es que, incluso Victoria Federica llevaba el tank top blanco también de la firma Loewe para celebrar su 23 cumpleaños junto a sus amigos en un restaurante de moda en la capital española. Paula Echevarría, como era de esperar, es una gran amante de la moda e intenta influenciar e inspirar a sus miles de seguidoras y seguidores a través de sus redes sociales, mostrando aquellos looks que lleva tanto en su día a día como para ocasiones especiales. Esto pasó en el día de ayer, pues la joven nos muestra a través de una foto en instagram un vestido del diseñador andaluz Andrew Pocrid, un modelo corto con cuello cerrado y mangas largas con hombreras cuya originalidad reside en el corte 'cut out' en la parte del vientre y una cola larga en la pierna lateral, lo que lo convierte en un vestido que realza la figura. Un acierto absoluto el de Paula Echevarría para la noche de ayer.

Se trata de un modelo muy arriesgado, en tendencia y original ideal de cara a eventos especiales.